獨家／「展示藝聲原味杯」挨轟 店家：粉絲要求先拍照

Super Junior高雄開唱後，成員藝聲多留一天，去朝聖聞名國際的3D立體拉花咖啡店。（圖／東森新聞）





Super Junior高雄開唱後，成員藝聲多留一天，去朝聖聞名國際的3D立體拉花咖啡店，離開後粉絲就到，拍下照片說自己跟偶像那麼近，卻被其他粉絲攻擊，說業者故意不洗杯子，展示偶像原味杯，是故意要蹭，還去留一顆星負評。店家解釋，當時僅一人顧店，要洗杯子時，應粉絲要求讓他先拍照，不是故意不洗的。

在咖啡拉花上作畫，畫的還是愛犬，Super Junior成員藝聲在高雄跑咖探店，拍下影片在社群與粉絲分享。

韓團藝人藝聲，當時就是來到高雄這家咖啡館，他當時是坐在這個地方，點的是立體拉花咖啡，由於這個圖案跟他的愛犬非常的像，因此他很開心。不過就在他離開後，當時店裡人很多，杯子來不及洗，意外讓店家被粉絲攻擊。

這張照片原本是粉絲第一時間捕捉下的，開心有偶像的溫度，沒想到卻被其他粉絲解讀成「放著要長蟲嗎」、「像原味內褲」，甚至有人說「沒有衛生疑慮嗎」。粉絲的酸言酸語，還留一顆星負評，店家被出征，其他民眾怎麼看？

民眾：「店裡也只有老師一個人啊，那麼忙不可能十全十美啦。」

民眾：「會造成（店家）傷害啊，有些話在網路上說話，還是要負責任的，怎麼躺著也中槍。」

老闆還原當天，由於員工出國旅行，當時店裡客人很多，她一人要畫圖、出杯還要結帳，根本忙不過來，藝聲前腳走，粉絲就來，應粉絲先拍照，沒想到卻招來謾罵。

立體拉花咖啡師張桂芳：「真的是無心之過啦，不是不要洗啦，是真的剛好我們要洗的時候，剛好粉絲看到，他說可不可以拍一下，我說沒關係，你拍一下。其實很喜歡他們，有的粉絲非常可愛。」

雖然被惡言攻擊，咖啡店老闆還是替粉絲緩頰。藝聲之所以來探店，全因她精湛的3D立體拉花技術聞名，多年前以蟑螂貞子立體拉花，吸引十多家國際媒體關注。

這次Super Junior來台開唱，在高雄探店趴趴走，也有咖啡店寫出東海漏了藝聲，也被粉絲罵，對店家來說都是無妄之災。

