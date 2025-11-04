獨家／川巴子「張永華」轉型翻車？股東批：借錢撐場 害損失百萬

川巴子老闆張永華。（圖／東森新聞）





川巴子又爆出爭議了，過去曾爆紅一時的乾拌麵，老闆張永華希望朋友來投資，有投資人三年前，砸了120萬，沒想到這中間連公司是賺是賠都不知道，甚至是收攤後，卻一毛沒拿到，控訴這是張永華慣用手法，都靠借錢稱場投資。

曾被封為麻辣鍋霸主川巴子，從火鍋轉戰川菜，主推酸菜魚，還曾靠自創的乾拌麵品牌爆紅一時，如今卻被爆料，老闆每一次轉型，都向身邊友人借錢周轉。

投資人潘小姐：「他都跟人家講說要投資，結果投資沒多久，兩、三個月就跟人家講說這個生意不行，就沒有下文，那大家都要上班，所以沒有時間去跟他打官司，大家就認賠，兩年前跑來跟我講說，跑來處理小孩子的債務關係，所以他沒有心，再經營乾拌麵，他就不做了，他就從此再也沒有給我們消息。」

眼看當時投的百萬現金要打水漂，投資人不滿張永華片面說不做就不做，股東也從頭到尾，不知道公司是賺是賠，還說原本該給的12張10萬元的紙本股票，張老闆還少給3張，即便後來有還款30萬，但剩下的90萬卻置之不理。

投資人潘小姐：「那時候我們朋友，想說他有心想要做一個事業，做起來也是不錯，他當初來找我投資的時候，我也沒有懷疑他，因為之前他給我們的印象，不是一個會騙朋友的人。」

川巴子老闆張永華：「虧得一大糊塗，虧了至少500萬吧，如果有人接手願意做乾拌麵，我把帳算清楚，我就該給再給他們啊。」

老闆強調，投資本就有賺有賠，但投資人反控，當初明明掛保證不會賠錢，如今信用誠意全失雙方各說各話，但類似的爭議卻一籮筐。

川巴子老闆張永華，更被另一名友人指控，早在113年，借了20萬裝潢款項給張永華，也開了4張5萬的支票，沒想到還了一半之後，剩下兩張約10萬元，想到銀行去兌換也被退票。

對此川巴子老闆，則說其中內情很多，況且搬去復北店在去年6月，哪來的11月去借錢付裝修費，無論真相如何，川巴子風波，一波未平一波又起。