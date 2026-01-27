獨家！ 川普加重南韓關稅 賴清德籲藍白勿採焦土政策

政治中心／屈道昀、廖文璞綜合報導

隨著台美關稅談判結果底定，總統賴清德展開產業關懷之旅，民視新聞獨家跟著總統腳步，探訪企業，總統也揭露這九個月來執政團隊如何準備談判工作，首度曝光獨家照片，面對南韓因國會卡關稅協議，遭川普加徵關稅，賴總統也警示在野黨勿採取焦土政策！

總統賴清德：「總統好，大家好。」

總統賴清德親自來到台中扳手大廠，傾聽傳產心聲，隨著台美關稅結果底定，老闆不忘感謝總統讓工廠訂單大增，但要面對川普祭出的對等關稅戰，我國步步走來，實屬不易。

總統賴清德：「後來我回想一下，我們不是只有晚上，也不是只有白天上班的時間，我們禮拜六禮拜天，有時候下午也會到總統府官邸再去開會，跟相關部會在開會在官邸開會討論的時候，請他們吃芒果，這個就是夏天，從夏天談到秋天，秋天談到冬天，所以可以說是漫長的一段談判過程。」





總統賴清德接受民視獨家專訪，首談台美關稅談判過程。（圖／民視新聞）





將近9個月的談判過程，這張圖就是總統府官邸的日常寫照，總統賴清德親自主持會議、坐在隔壁的是副總統蕭美琴，行政院長三長，包括負責談判工作的鄭麗君以及政委楊珍妮、國安會秘書長吳釗燮全都列席，不分日夜、平假日，為的就是要無時差，解決美國提出的所有意見。

總統賴清德：「去之前我一定會召集會議，然後大家共同決策，談完回來之後，我們又趕快緊急開會，所以我們常常是半夜，持續盯著整個談判過程，因為我們不希望，美國提出的意見，談判團隊遭遇到困難，沒有辦法即時解決。」





關稅餐不只有燒餅，總統賴清德準備芒果替團隊加油。（圖／總統府提供）





儘管台美關稅談判成果，頗受產業界稱讚，但在野黨仍罵聲連連，就擔心未來台美關稅協議送立院審查也被擋，賴總統示警，台灣別步上南韓關稅，從15%調升至25%的後塵。

總統賴清德：「我們不希望有變數啦，因為這次談判團隊真的花了非常大的功夫，也得到很好的成果，我們希望國會能夠支持，如果國會遲遲不通過，美國是很可能，15%提高到25%甚至更高，我常講不看僧面看佛面，政黨競爭難免，但是不要焦土政策。」

執政團隊已經打好關稅基石，最後一步取決於，在野把持多數的國會能否點頭，不僅牽動民生經濟，更能左右台美互信關係。





