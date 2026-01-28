獨家／川普孫女也按讚！霍諾德征服台北101 這一幕讓她最感動

川普的孫女凱伊（右圖右）給霍諾德（左圖）攀登101的壯舉點讚。（翻攝alexhonnold IG、kaitrumpgolfer IG）

極限攀岩好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）挑戰徒手攀爬台北101，引發全球關注。就連美國總統川普（Donald Trump）18歲的寶貝孫女凱伊（Kai Trump）也注意到這場盛事，給其中一則相關貼文按讚。世界真的看見台灣！

隔著玻璃對望那一刻？ 為何這段畫面被封「全程最催淚」?

霍諾德成功登頂台北101，其中最感人的一段，是愛妻桑妮（Sanni McCandless）全程見證丈夫的壯舉。Netflix釋出畫面，只見桑妮在台北101的60樓靜靜等候，隨著霍諾德一步步向上攀爬，終於在玻璃窗內與她對上目光。霍諾德露出微笑，桑妮則隔著窗，比出讚的手勢，為丈夫加油，畫面動人。

霍諾德與在台北101大樓60樓的妻子桑妮對望，凱伊川普現身點讚。（翻攝netflix IG）

Netflix附上文字描述：「在一個宛如夢境的瞬間，霍諾德在攀登台北101途中，於第60樓與妻子桑妮隔空對望、確認彼此狀況。」製作單位也透露，選在60樓別具象徵意義，因為在台灣文化中，60歲被視為人生的重要轉折點，俗稱「花甲之年」。

川普18歲孫女也注意到？ 她為何會被台北101這一幕圈粉？

該篇貼文至今吸引超過25萬人按讚，凱伊就是其中一個。事實上，凱伊本身就是運動健將，她是川普長子小唐納（Donald Trump Jr.）和前妻凡妮莎（Vanessa Trump）的長女，從小練習高爾夫球，目前為邁阿密大學女子高球隊效力，去年更在LPGA初登場。

凱伊與爺爺川普，祖孫感情緊密。（翻攝kaitrumpgolfer IG）

凱伊不只是高爾夫球員，還是Z世代網紅，在IG擁有269萬追蹤、YouTube頻道144萬訂閱，TikTok則有363萬粉絲。她與總統爺爺感情緊密，祖孫倆曾一起拍攝打高爾夫球的Vlog，充滿話題。極大的社群影響力，加上商業代言，凱伊身價估達2,100萬美元（約新台幣6.5億元）。

此外，凱伊還是川普第二任期的「超級吸票機」，前年她到共和黨全代會上演說，替爺爺助選。當時她透露，自己經常和川普比拚高球，兩人在不同隊時難分高下，爺爺會試著影響她，但她仍是會提醒爺爺「我也是川普喔」，引發全場爆笑。

