獨家／工人持「鋁製」刮平尺 侵入電車線1.5米安全距離觸電

持續追蹤宜蘭東澳車站，這起高壓電誤觸意外，根據東森新聞掌握，月台上正在進行加高工程，當時外包工人手持比人高的鋁製水泥刮平尺，雖然沒有直接碰觸電車線，但已經侵入1.5公尺內的危險範圍，因此發生誤觸事故，加上最近常常下雨天，潮濕天氣下更容易感電。

事發當下，正好一列EMU3000型新自強號通過東澳車站，而月台上正好有工人在進行工程，但為何會碰觸2萬5千伏特的高壓電，導致全身3度燒燙傷。

初步研判，誤觸高壓電事故跟火車開過沒關係，電車線本來就有電力，跟東澳車站正在進行的月台加高工程有關係。放慢影片可以看到一根細杆子往月台方向倒下。

內部不具名員工透露，月台加高工程的外包工人，手持比人高的鋁製工具。也就是工程用的，鋁製水泥刮平尺，不小心誤觸高壓電。一般電車線跟軌道高度，大約是5公尺，當下已經逼近1.5公尺的危險範圍。因此發生誤觸事故。

不用真的碰到，只要低於距離它1.5公尺，就有可能會感電，如果剛好是下雨天潮濕接地的話更容易感電。隨著新車引進，為改善車廂與月台的高低落差，台鐵最近幾年，不斷進行月台加高工程。以宜蘭線來說，包括大里礁溪蘇澳，好幾個車站都已經陸續完成，只剩東澳站拉起封鎖線施工。月台施工不會影響到火車運轉，所以他可以在白天施工，那可能只是他們操作不慎，接觸到電車線嘛。

好在沒傷到乘客，也沒影響到營運。台鐵人員長期人力不足，發包品質又無法保證員工和廠商，又沒有風險管理SOP概念，難保類似事件不會再次發生。

