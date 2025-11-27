獨家／工地抽菸不是一天兩天 大埔居民：臉書常有人抱怨

香港宏福苑大火。（圖／東森新聞）





香港的在地居民究竟怎麼看這場大火呢？《EBC東森新聞》獨家訪問到曾經住在大埔的曾小姐，她的父母現在還住在災區的旁邊。曾小姐說，火勢延燒過快，好多居民聞訊趕回家，現場已經是一片火海，她還透露，當地的臉書社團早就有人警告，有工人在工地抽菸，沒想到真的因此釀成大禍。

香港民眾Alice：「很多人好像不知道自己家裡著火，因為可能本來以為一開始以為是輕微的很小的火，沒想到原來是一下子唰，就蔓延。」

Alice以前是大埔居民，現在父母還住在火場附近，看著大火吞噬社區，他的心也跟著七上八下，由於事發當下是平日下午，家裡只剩老人小孩，火勢燒得這麼猛，因此無法逃離。

廣告 廣告

香港民眾Alice：「基本上旁邊住的都是老人為主，然後也有家庭，但是家庭裡面年輕的，基本上都出門工作了。」

宏福苑整修拉皮已經持續好一陣子，預計明年就要完工，但是好多居民，一直在臉書社團抱怨，說工人在現場抽菸，沒想到真的可能因此釀成大禍。

香港民眾Alice：「很多居民也說，就是親眼目睹那些工人在抽菸，就是在工地裡面直接抽菸，這行為在他們（工人）是很常見的。」

如今這七棟樓燒成這樣，即便是火勢撲滅，但長時間的高溫燃燒，恐怕建築結構已被破壞，甚至鋼筋無法繼續支撐大樓重量。

香港理工大學教授兼工程師何永業：「鋼筋在這些溫度是否會無法承托大樓，如果燒足整晚那一些大廈，我個人直覺覺得都有點勉強。」

這個冷酷的現實，等於意味著宏福苑再也不能回復過去的面貌，在大火後倖存的居民，也勢必要搬遷，在別的地方重建家園。

東森新聞關心您

吸菸有害身心健康

更多東森新聞報導

不斷更新／香港惡火毀家園！李家超成立援助基金 19時起接受捐款

香港惡火一夜焚城！工程公司宏業建築21年黑歷史曝光

香港大火成煉獄！台人竟喊《無限城》一票人全怒了

