獨家／工程師爸寶！開父豪車酒駕 撞樹還喊「不是我開車」

北市一名工程師跟朋友在酒吧聚會喝酒，結束後開父親的豪車要回家，行經師大時，自撞路樹。警方獲報到場，只見他蹲在樹下，散發濃濃酒氣，第一時間還狡辯，說車不是他開的，但早就被監視器拍下。員警對他酒測，發現酒測值高達0.99，當場依現行犯逮捕。

獲報有車禍，警方火速趕抵現場，只見一名男子獨自一人蹲在樹下。

警方vs.酒駕男子：「先生，你沒事吧？（沒事沒事）。」

雖然人沒事，但是車輛違規停在一旁，員警進一步詢問，男子卻支吾其詞。

警方vs.酒駕男子：「你車怎麼停在那邊？（不是，那不是我的）。不是你的？我看監視器就你開的啊。」

第一時間還狡辯，馬上就被識破，尤其身上還散發濃濃酒氣。

警方：「你喝酒啊，然後你車子撞了，跑來這邊，監視器都看到了，不然我們怎麼會來。」

重回事發地點，就在師範大學外。警方調查，當時這名男子喝完酒之後，還開著父親的豪車上路，經過這處路口時，先是左轉不慎撞上路樹，之後又倒車，把車停在斑馬線上。

根據了解，28歲的許姓男子是一名工程師，前一晚11點多，跟朋友在文山區酒吧聚會飲酒，結束後想開車回北投住家，卻開錯路跑到大安區，因不勝酒力，凌晨3點多自撞路樹，路過民眾目睹嚇壞，連忙報案。警方到場後，發現他身體多處擦挫傷，豪車保險桿等多處受損，隨即對他實施酒測。

警方：「0.99欸，大哥，很高欸。」

雖然許姓男子堅稱只喝了6瓶啤酒，但酒測值卻高達0.99，最後被依公共危險罪嫌，判處有期徒刑5個月，得易科罰金。

警方：「涉犯公共危險罪了，我們會依現行犯把你逮捕。」

喝到爛醉，分不清東西南北，還貿然開車想一路向北回家，這下不只駕照沒了，還留下前科，短時間內想再開爸爸的車趴趴走，恐怕不可能。

