獨家／工程沒做完設計師落跑！屋主控裝潢公司不守信

台中一名屋主找了網路上評價不錯的設計公司來裝潢，結果施工沒照設計圖，工程不斷拖延，連設計師都跑掉。（圖／東森新聞）





買新家裝潢應該要開開心心，台中一名屋主卻氣到不行，他在2023年買了南屯區的新建案，找了網路上評價不錯的設計公司來裝潢，結果施工沒照設計圖，工程不斷拖延，連設計師都跑掉，後續由裝潢公司總監接手，完工後的報價高達16萬，比原本合約多出20萬，讓屋主氣的拒付尾款，對此設計公司也對他提告，雙方撕破臉，對簿公堂。

房門一開，清新活潑的裝潢風格映入眼簾，往裡頭走還有大片落地窗，買了新家裝潢的漂漂亮亮，但整個過程卻讓屋主氣炸。

控裝潢公司當事人M先生：「沒有統包責任，要我們自己去溝通，去聯絡去發現問題，最後竟然丟爛攤子。」

台中的M先生2023年買了南屯區新建案，在網路上看見同區有一間評價好的裝潢公司，雙方去年3月6日簽約，付了兩期工程款之後，問題接踵而來。

控裝潢公司當事人M先生：「客廳跟書房的冷氣，可能沒有辦法照之前溝通的設計圖去做，要我們自己去跟冷氣師傅溝通，要嘛就是遷就冷氣師傅，要嘛就是要更換設計。」

拿出設計圖以及裝潢後比一比，客廳以及書房的原設計圖中，梁柱的位置與牆面切齊，但裝潢後卻沒有切齊，多了內凹切角，就是因為冷氣管線位置喬不攏。

控裝潢公司當事人M先生：「簽約就已經討論好，到第3個月，他才告訴我們說沒有顧慮到，所以導致說我的展示櫃開門的方向要更換。」

另外書房中放公仔的展示櫃被床卡到，門開不了，開另一邊會敲到電視。這些瑕疵問題不大，但屋主不滿工班擅自裝修，連工期也也從3個月一拖再拖。

控裝潢公司當事人M先生：「（公司總監）在會議中就坦承，設計師並沒有下料（材料），他是在說謊欺騙，更誇張的是設計師已經離職。」

裝潢公司施姓總監接手負責，9月18日總算如期完工，但報價單卻從原設計師的149萬8450元變成167萬6908元，讓他無法接受。

控裝潢公司當事人M先生：「新的報價單，跟陳姓設計師簽約時候的報價單，金額落差了20萬左右。」M先生認為收費不合理，決定不支付尾款，裝潢公司也因此對他提出告訴。

語音信箱：「您的電話已轉接到語音信箱。」

《EBC東森新聞》實際到裝潢公司，他們表示找總監需要透過客服提前預約，但再致電施姓總監，卻全轉接語音，截稿前尚未回應。裝潢爭議對簿公堂，誰是誰非，將由法院判定。

