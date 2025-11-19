獨家／巫啟賢「高爾夫哲理」伸援手！3年前將羅志祥拉回光裡

巫啟賢（左）在小豬低潮時主動關心他，還帶他一起打高爾夫球。翻攝showlo IG限動

羅志祥（小豬）在新書《你可以笑我這個人，但請不要笑我的舞台》中，提到真正讓他成為「時間管理大師」，其實是高爾夫球，而之所以接觸這項運動，最要感謝歌壇前輩巫啟賢。「我們住在同一棟大樓，但以前沒有什麼交集」，直到他2020年遭遇感情風暴，巫啟賢主動伸出手，用「高爾夫哲理」為小豬開導新思維。

巫啟賢在小豬陷入感情風暴、事業跌入陰暗谷底時，主動伸出手，不僅邀他來家裡吃飯，還帶他走出戶外打高爾夫球。小豬說：「啟賢哥不只做飯給我吃，還介紹朋友給我認識。」這樣的互動，讓他感受到對方不只是前輩，更是陪他走出黑暗的兄弟，「我也因為接觸了高爾夫球，才開始懂得怎麼規劃自己的時間，都要感謝啟賢哥」。

高爾夫場上的「人生課」

小豬第一次下場打高爾夫，巫啟賢全程陪同還親自指導，「從我開第一桿起，他就不停提醒我，人生就像高爾夫，有時飛高、有時打低，重點不是上一球，而是你怎麼面對下一球」，如果球飛遠一點，那就代表我可以多走幾步路，「人生就是不斷的往前進嘛」！

廣告 廣告

當球掉進沙坑，巫啟賢的話也讓他牢記在心，「人生本來就不可能都是平順的路，過程中會遇到很多曲折和困難，就看你怎麼去解這顆球。放鬆，問題就會解決」。這些話成為小豬的精神食糧，也讓他真正愛上高爾夫，「準備揮桿那一刻，專注當下，而不是還在執著上一個失誤」。

巫啟賢（左）的無私分享，讓小豬感受到什麼才叫真心的兄弟。翻攝showlo IG限動

低潮時站出來的才叫兄弟

「人生在高處，很多人靠過來；但當你跌下去，願意留下的才是真的」！小豬日前接受《鏡報》專訪，提到如果沒有歷經2020年那段低潮，他可能忙到不會遇見很多真心的好友，「所以老天讓你失去的，同時也會讓你得到」。

包括家人、經紀人、巫啟賢、寬宏藝術林老闆以及小馬（倪子鈞）等無數陪他走過低潮的朋友，還有那些一直守護著他的歌迷粉絲，都是羅志祥最珍惜的，「人在高處，是別人主動來認識你；可是在低處，你才看清楚誰是真正的朋友、誰是兄弟」。

小豬熱愛打高爾夫球，也從這項運動中體認出許多人生道理。翻攝showlo IG限動

★本文為《鏡報》獨家報導，歡迎各界引用並明確標註來源；照片攝影版權所有，請聯繫《鏡報》取得授權。

★《鏡報》關心您： ◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995 ◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925



回到原文

更多鏡報報導

獨家／「空幹王」震出響亮名聲！羅志祥高舉盾牌：標籤隨你貼

獨家／「空幹王」震出響亮名聲！羅志祥高舉盾牌：標籤隨你貼

獨家／媽媽已認不出他！羅志祥瞞母親病情10多年：還能陪伴就夠了