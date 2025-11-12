獨家／差一秒奇蹟生還！基隆八斗子山崩12年後 救人英雄賴鴻瑋憶現身

資深記者鍾志鵬 / 基隆報導

真的是「差一秒奇蹟生還」，2013年8月31日，基隆八斗子發生罕見山崩，海洋大學麥當勞後方，一輛白色汽車被土石吞沒，就差一秒鐘，巨石差點壓毀汽車時，有如神明顯靈，先一波泥水將汽車往左推，隨後巨石馬上滾到汽車原來的位子，就快壓毀車子時，巨石突然往右傾倒，人平安沒事。當時那驚心動魄的畫面被後方行車紀錄器拍下，車主也立刻下車報警救人。12年後，《三立新聞網》找到當年的救人英雄賴鴻瑋，他回憶那一刻依然心有餘悸說：「那天真的是中壇元帥三太子保佑，讓我化險為夷、順利救人。」

差一秒奇蹟生還！基隆八斗子山崩12年後，救人英雄賴鴻瑋憶現身回憶驚險瞬間。（圖／記者鍾志鵬攝影、救人英雄賴鴻瑋提供）

為救阿嬤返家取工具 卻撞見山崩瞬間巨石「從天而降」

12年前救人的賴鴻瑋回憶那天，依然驚心動魄。他說：那天下傾盆大雨，接到住在新豐街阿嬤的電話，說家中二樓淹水、排水不良，他立刻開車前往幫忙。第一次去阿嬤家時一切平安，結果回程要回家拿工具再折返時，經過海洋大學與麥當勞路段時，暴雨使視線模糊、道路積水，他不得不放慢車速。說時遲那時快，賴鴻偉說：「雨太大了，看不太清楚，車子就慢慢開。」但就在就在這時候，聽到轟的一聲，碎石、泥水如浪潮般席捲而下，前方的白色轎車瞬間被大石擊中，差一秒，那顆巨石就會砸上那輛車。但要是在快幾秒，自己就會是那輛被車。

差一秒奇蹟生還！基隆八斗子山崩12年後，救人英雄賴鴻瑋憶現身回憶驚險瞬間。（圖／記者鍾志鵬攝影、救人英雄賴鴻瑋提供）

差一秒奇蹟生還！基隆八斗子山崩12年後，救人英雄賴鴻瑋憶現身回憶驚險瞬間。（圖／記者鍾志鵬攝影、救人英雄賴鴻瑋提供）

一秒之差的奇蹟 汽車先被碎石泥水推開巨石才「從天而降」

賴鴻偉回想當時畫面：「那顆巨石從天而降，原本要砸毀那輛車，但碎石泥水先把那台車往左邊推開了一點，巨石才落在車子的原位子。」這一秒的偏移，讓那輛車沒被巨石砸毀，車上兩位乘客受到驚嚇，沒有大傷。驚險瞬間，賴鴻瑋先倒車，然後立刻衝下去，邊報警邊救人。

差一秒奇蹟生還！基隆八斗子山崩12年後，救人英雄賴鴻瑋憶現身回憶驚險瞬間。（圖／記者鍾志鵬攝影、救人英雄賴鴻瑋提供）

差一秒奇蹟生還！基隆八斗子山崩12年後，救人英雄賴鴻瑋憶現身回憶驚險瞬間。（圖／記者鍾志鵬攝影、救人英雄賴鴻瑋提供）

賴鴻瑋信奉中壇元帥三太子 觸目驚心影片已破1千2百萬觀看

12年過去，這段影片在 YouTube 上點閱數已經超過1200萬次。重看驚險瞬間，賴鴻瑋提醒：「颱風天或是下大雨，千萬不要去危險的地方」對他來說，那場災難是命運的轉折，也是信念的印證。「我覺得真的是三太子保佑」。談到信仰，賴宏瑋語氣堅定的說：「我們有替神明服務，神明都在看。不要做虧心事，不要以為看不到，就沒有保佑的力量。」他相信中壇元帥三太子在關鍵時刻拉了他一把，也提醒世人，「人在做，天在看」，誠心行善，自有神明當靠山、神明來保護我們。

差一秒奇蹟生還！基隆八斗子山崩12年後，救人英雄賴鴻瑋憶現身回憶驚險瞬間。感謝中壇元帥三太子保佑。（圖／救人英雄賴鴻瑋提供）

差一秒奇蹟生還！基隆八斗子山崩12年後，救人英雄賴鴻瑋憶現身回憶驚險瞬間。感謝中壇元帥三太子保佑。（圖／救人英雄賴鴻瑋提供）

基隆八斗子山崩12年後的感觸 賴鴻偉：珍惜每個平凡日子

這次《三立新聞網》再次找到他時，也發生一個神奇事件，原本賴宏瑋在台中工作很長一段時間，沒想當天剛好工作結束隔天要回基隆和平島，也因此順利採訪。賴鴻偉笑說：「我人都在台中了，而且那麼剛好工作結束，沒想到這麼多年後還有人記得。」回顧當年，他語帶提醒：「就是提醒大家注意安全吧，珍惜生命，也感謝神明保佑。」

基隆和平島已成Lucky Island幸運島 中壇元帥VS媽祖娘娘兩大神明護佑

12年來，工作順利、家人平安，雖然沒有賺大錢，但幸福的一起生活，很滿足了。信仰中壇元帥三太子，也成為生命中的大事。那場差一秒的災難，因為行車記錄器影片上傳到YOUTUBE，成了永恆的警告。而救人英雄賴鴻瑋，也用十二年的平靜，傳遞信念與感恩。「危難當下有勇氣，是天意；能平安活下來，是恩典。賴鴻瑋說因為《基隆八斗子土石流第一現場》影片觸目驚心，令人映象深刻，也讓中壇元帥三太子的保佑名聲傳到全世界。如今「中壇元帥三太子」已跟「媽祖娘娘」成為護守和平島的兩大神明，走一趟和平島可以感受兩大神明滿滿的祝福。

差一秒奇蹟生還！基隆八斗子山崩12年後，救人英雄賴鴻瑋憶現身回憶驚險瞬間。感謝中壇元帥三太子保佑。（圖／記者鍾志鵬攝影）

差一秒奇蹟生還！基隆八斗子山崩12年後，救人英雄賴鴻瑋憶現身回憶驚險瞬間。感謝中壇元帥三太子保佑。（圖／記者鍾志鵬攝影）

差一秒奇蹟生還！基隆八斗子山崩12年後，救人英雄賴鴻瑋憶現身回憶驚險瞬間。感謝中壇元帥三太子保佑。（圖／救人英雄賴鴻瑋提供）

差一秒奇蹟生還！基隆八斗子山崩12年後，救人英雄賴鴻瑋憶現身回憶驚險瞬間。感謝中壇元帥三太子保佑。和平島已成幸運之島。（圖／記者鍾志鵬攝影、救人英雄賴鴻瑋提供）

差一秒奇蹟生還！基隆八斗子山崩12年後，救人英雄賴鴻瑋憶現身回憶驚險瞬間。感謝中壇元帥三太子保佑。和平島已成幸運之島。（圖／救人英雄賴鴻瑋提供）

▼【基隆八斗子巨石差一秒壓毀車】20130831基隆八斗子土石流第一現場（影片來自YouTube－Lynn Lai頻道，若遭移除請見諒）

