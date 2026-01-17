獨家／已付6成費用！港女翻新廚房「施工延」廠商竟擅賣廚具

廚具廠商以油漆工程卡關，導致廚具無法進場為由，私下變賣業主的洗碗機，還把廚櫃丟掉。（圖／東森新聞）





又有屋主跟廠商有裝潢糾紛！港女網紅去年搬進新家後，打算改造廚房設備，明明已經付了將近6成、大約12萬的訂金，廚具廠商卻以油漆沒做好，無法進場為由，工程延誤下，竟然私下把屋主的廚具丟掉，還有洗碗機賣掉，沒想到對方卻還理直氣壯。

無奈好好一個家，廚房卻完全不能用，香港女網紅移民來台，去年搬進青埔新家，期待展開新生活，還用平板畫出理想中的空間配置，沒想到竟遇上裝潢糾紛。

屋主依糕：「總共差不多已經給了12萬，就問他說你到底是要不要來安裝，如果你不安裝，你要不要退錢，他都也是不讀不回。」

廣告 廣告

早在去年2、3月陸續匯款給廚具廠商總計12萬，付清洗碗機跟拉籃費用，當時廠商也開立報價單，總價將近20萬，更讓屋主無法接受是，明明沒安裝也沒驗收，廚具廠商卻奪命連環CALL，催著要收尾款。

屋主依糕：「3天裡面，他可以打50多通電話給我，然後那時候因為我才一個女生，他一直打給我，我那時候是很害怕。」

廚具廠商以油漆工程卡關，導致廚具無法進場為由，私下變賣業主的洗碗機，還把廚櫃丟掉。屋主致電理論，對方態度竟理直氣壯。

屋主依糕vs.當事廚具業者：「你連什麼時候丟掉你都不敢講，我怎麼相信你呢，（我工廠的一些運作，我有需要向你報備嗎），當然啊，（是你們先尾款不給我欸），你賣掉東西、丟掉東西，你還覺得你有道理嗎。」

屋主依糕：「跟他談完後，我是一直肚子很痛，然後我也沒辦法睡覺，到了第二天我就馬上去婦產科看，然後醫師就跟我說，我快要流產了。」

《EBC東森新聞》實際致電當事廚具業者，手機沒接，室話則是空號。消保官建議，依照買賣契約能透過管道申訴，不讓辛苦錢白白打水漂，屋主後續也將透過司法捍衛權益。

更多東森新聞報導

獨家／年前小心裝潢詐騙話術 專家：搶工作低報價騙簽約

獨家／透天新屋裝潢控爛尾 業者怒反控：屋主設計我！

獨家／裝潢收錢繼續加價 吃定屋主「不給錢就不完工」

