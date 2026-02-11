獨家／巷弄碰撞！ 翁要求包1千2 駕駛：他刻意伸手

駕駛後續看行車紀錄器，他懷疑是阿伯伸手刻意碰撞。（圖／東森新聞）





有駕駛日前開車經過台北萬華康定路巷弄，和經過的行人阿伯發生碰撞，駕駛透露當時趕時間，願意給醫藥費，阿伯開口討1200元，他最後給1千元，但後續看行車紀錄器，他懷疑是阿伯伸手刻意碰撞，認為不單純。對此，警方沒有獲報。

轎車開進巷弄，和行人經過，突然一聲碰。駕駛：「撞到什麼？怎麼了？撞到那阿伯的手，阿伯你有怎樣嗎？我照這樣開，我不能過去嗎？」

老翁說被撞到，駕駛願意給醫療費，但是金額...。稱遭碰撞老翁vs.駕駛：「包1200元給我，（你要這樣不然我... ），不然你叫警察，（好啦好啦），你慢慢開。」

廣告 廣告

老翁隨後離開，但駕駛察覺不對勁，回去看行車紀錄器，發現當下雙方經過，指控是老翁突然伸手。

《EBC東森新聞》重回到事發地點觀察，這裡位在巷弄裡面，路幅相對來說比較狹小，光是轎車和行人交會的時候，其實就已經很緊繃，而當時就是手碰到轎車，因此引發糾紛。

事發地點在台北萬華康定路巷弄，因為一旁中興橋主幹道，下橋處車多容易塞，不少車都會繞進巷弄，7號下午1點多，駕駛經過發生碰撞，老翁說碰到他的手很痛，因為自己急著離開給500元醫藥費，但老翁覺得少拿了1千元出來，老翁又說要1200元，後續喬不攏要報警，老翁直接離開。

附近居民：「沒有發生這種事情，我沒有遇過，不知道沒有（沒遇過這種事情），車很多現在都從這邊來，你看車很多要閃啊。」

針對老翁，附近居民沒有印象，也沒聽過類似狀況，對此轄區警方沒有獲報，老翁是否是自己伸手碰車，還有待釐清。

更多東森新聞報導

獨／淚！約好8月辦復學 新北17歲少女休學打工卻殞命

北市拚2/13前與輝達簽約 黃仁勳將再來台與蔣會面

尾牙玄學吃「刈包」！必比登名店一早大排長龍

