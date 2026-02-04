獨家／市民高「餐廳街」後方巷現鼠患！ 鄰里衛生隱憂

台北市東區這處防火巷遭爆民眾堆積垃圾，引發老鼠聚集。（圖／東森新聞）





北市大安區先前爆發漢他病毒死亡案，卻有民眾驚嚇，在大安區敦化南路的一條防火巷，不分日夜有多隻老鼠亂竄，附近就是熱鬧的東區商圈，不到一百公尺就是市民大道，鄰近的巷弄也開設多家餐廳跟服飾店，有店家擔憂，老鼠亂竄恐怕帶來鄰里衛生隱憂。

上午10點，黑灰色大米奇從鏡頭前跑過去，沒多久另一隻也探出頭跑出來SAY HELLO，下午2點鐘，老鼠躲在水溝內不斷發出聲音，還有一隻快速奔馳跳進洞口，大安區居民們早已不堪其擾，住家附近我的鄰居居然是老鼠。

當地居民：「樹頭有時候你走進來，就很多隻，這裡又一個收垃圾的亂來，整個髒到不行髒兮兮的。」

台北市東區這處防火巷遭爆民眾堆積垃圾，引發老鼠聚集，先前漢他病毒首例死亡案就在大安區，這條巷弄走出去就是熱鬧的東區商圈，往前走旁邊巷弄，就有咖啡廳、火鍋跟超商，再往前走100公尺左右，就是市民大道有多家餐廳，在這附近吃飯恐怕有衛生疑慮。

市民大道與敦化南路口，沿路往前走100公尺就有6家餐飲業者，距離老鼠巷更近的巷弄，除了多家沙龍、服飾店，還開了不少餐廳時常湧入人潮，但店家後門附近，就是老鼠巷弄，直擊現場多處垃圾堆積，環境衛生堪憂，老鼠不分日夜竄來竄去甚至留下排泄物，消費者很難不擔憂食安疑慮。

民眾：「牠（老鼠）就是到處亂竄嘛，不見得是這家店沒有，這個地方就沒有，對啊牠應該是整個區塊。」

另外老鼠出沒的還有台北車站機捷超商，民眾驚見老鼠在超商冷藏櫃，記者直擊更嚇人店家只清理三層商品，下方商品照賣，底部微波食品層架更驚見好幾顆老鼠糞便，北市衛生局稽查，證實病媒出沒痕跡，超商4號將閉店消毒，複查衛生缺失若未改善，可重處2億罰鍰，過去看到老鼠見怪不怪，自從漢他病毒爆發死亡案，民眾看見米奇趴趴走，恐怕都聞鼠色變。

