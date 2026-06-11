獨家》布袋蓮淹沒蚵棚！台南養殖區淪陷 中秋烤蚵恐缺貨

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台南沿海的潟湖養蚵區被大雨沖刷而下的大量布袋蓮覆蓋，蚵苗恐有大量死亡危機。（民眾提供／郭良傑台南傳真）

連日大雨造成台南將軍溪上游大面積布袋蓮隨著大量雨水沖刷出海，堆積在出海口並流進沿海潟湖，淹沒上百公頃蚵棚，恐壓壞蚵苗、拖垮蚵棚。蚵農擔心，今年中秋前採收上市的成蚵恐因布袋蓮泡海水腐爛，破壞水質大量死亡，其中包括生蠔級、專供高級餐廳中秋烤蚵的「單體蚵」也受害，若不緊急清理，今年的烤生蠔恐有缺貨危機，市府與蚵農將於明天聯手清理。

今（11）日上午，台南市議員謝舒凡與農業局、水利局、北門區公所相關官員前往北門區蘆竹溝等被布袋蓮覆蓋的養蚵區會勘，研商如何盡快清理堆積的布袋蓮。當地蚵農指出，受災區域包括蘆竹溝北門漁港、青鯤鯓漁港、將軍漁港外的潟湖養殖區，受害面積恐達上百公頃，損害面積還待進一步調查估算。

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大量布袋蓮卡在蚵棚上，會影響蚵苗生長，若破壞水質會造成蚵苗大量死亡。（民眾提供／郭良傑台南傳真）

此次布袋蓮被大雨沖刷，從將軍溪隨溪水沖到出海口覆蓋沿海潟湖蚵棚，大量布袋蓮流到蚵棚，因潟湖的水流較緩，布袋蓮卡在蚵棚上，覆蓋蚵苗會阻止生長，大量布袋蓮過重恐拖垮蚵棚造成崩塌。

更令蚵農擔心的是，布袋蓮是淡水植物，沖到沿海潟湖泡在海水裡，會死亡腐爛，造成潟湖海水水質惡化，加速蚵苗的死亡，若不趕快清理，蚵苗會在1、2天內快速大量死亡，造成不可收拾的災情。

蚵農指出，目前養殖的成蚵都準備中秋節時採收上市，尤其是蘆竹溝南堤附近養殖高單價、生蠔級的單體蚵，是提供高級餐廳中秋節「烤生蠔」的重點菜色，已有不少被布袋蓮覆蓋，必須緊急清理，否則造成蚵苗及單體蚵大量死亡，不但會造成市場缺貨，蚵農的付出將一起泡湯。

卡在蚵棚及岸邊的布袋蓮泡在海水已開始死亡，會破壞海水水質，造成蚵苗大量死亡。（民眾提供／郭良傑台南傳真）

因布袋蓮數量太多，蚵農獨力無法清理，才會緊急請政府部門幫忙，他們擔心，卡在蚵棚上的布袋蓮遇海水已開始死亡腐爛破壞水質，造成潟湖區蚵苗加速死亡。蚵農們已開始主動清理，因數量太多，待雨勢減緩後，將發動更多蚵農一起合作清理。

農業局副局長吳威達表示，經過會勘後，除由水利局續負責將軍溪的布袋蓮清理外，農業局已請有港區疏濬經驗的廠商，雇請當地漁民，駕駛膠筏帶工具，由在地蚵農帶路進入養殖區清理，趕快將影響蚵苗生長的布袋蓮清除。

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