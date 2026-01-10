獨家》帕拉斯主唱FAMA慘被綠 目睹女友親吻他人

帕拉斯由吉他手小葵（左起）、主唱FAMA、鼓手大寶、貝斯手漢堡與組成。（陳俊吉攝）

「帕拉斯PALLAS」樂團可說是2025年最幸運的新人，首張專輯《下天堂》才剛發片就傳捷報，跨年夜更連趕新北、台中、台南3場活動展現超人氣，4名成員全力投入工作的同時，也被公司下達「禁愛令」，主唱 FAMA坦言，曾親眼目睹女友與好友親吻，令他當場崩潰，回家痛哭，現在一心只想專注衝刺事業。

帕拉斯由主唱FAMA、吉他手小葵、貝斯手漢堡與鼓手大寶組成，2024年才成團，如今成績已一飛沖天，團員們被問到禁愛令，漢堡直言：「如果被抓到就完了，要繳戀愛稅（罰錢）。」FAMA則認同公司規定「我覺得這是對的」，反正「酸甜苦辣都嚐過了」。

帕拉斯由主唱FAMA（左起）、鼓手大寶、貝斯手漢堡、吉他手小葵與組成。（陳俊吉攝）

外型帥氣的FAMA高中時曾帶女友一起去朋友家歡渡耶誕節，豈料「她跟別人曖昧，我看了好吃醋，就先出去透透氣，沒想到再回來竟目睹他們親在一起了！」FAMA非常錯愕，轉身離開，直到週一去學校才詢問對方到底怎麼回事。

但「她閉口不答，也沒辯解」，FAMA說，他當下強忍情緒，讓彼此保有最後的體面，僅說了句：「祝你們幸福！」就轉身離開，直到回家才掉眼淚，這段戀情就此劃下句點。

團長小葵從高中就開始創作寫歌，他和漢堡經常一起玩音樂，2023年底有了組團想法，在網路上看到FAMA唱歌的影片而找他面試，力邀他擔任主唱，小葵認真表示，「我們創樂團就是年輕人創業」，不是玩票。

大寶年僅19歲，因為媽媽和小葵爸爸是同學，而得知樂團在徵鼓手，他形容有一天早上，「我媽叫我起床拍打鼓影片，把影片傳給哥哥們看，當時我只穿了一條內褲，可能因為這個奇怪的影片我就上了。」FAMA聽了趕緊接話：「是因為你打的很好。」

帕拉斯樂團是今年最具爆發力的新人樂團。（陳俊吉攝）

帕拉斯成軍後主動向各大展演空間、駐唱酒吧毛遂自薦，積極爭取演出機會，沒有演出費也不介意，一步一腳印累積經驗並建立口碑，他們也很幸運，尚未出道就出演五月天阿信、周杰倫與F3合作的〈恆星不忘Forever Forever〉MV。

更令他們振奮的是，發片半個月首批2000張就銷售一空，首波主打歌〈下天堂〉MV上架2週就在YouTube累積30萬點閱率，帕拉斯儼然成為最亮眼也最具爆發力新人樂團。

