獨家／平價牛排「漲價風」？ 「我家牛排」開第一槍 最多漲60元

不少平價牛排業者公告，因為原物料上漲和人事成本壓力，明年1月起要調漲。（示意圖／東森新聞）



不少人愛吃平價牛排，主打高CP值，只要花個幾百塊，有肉還有麵包、濃湯、沙拉吧吃到飽。不過近期卻有不少業者公告，因為原物料上漲和人事成本壓力，明年1月起要調漲，其中「我家牛排」開出第一槍，部分品項就漲了30到60塊，最便宜牛排一客也要超過420元。

熟成霜降牛排在鐵盤上煎到香氣四溢，再配一口半熟蛋和鐵板麵，平價牛排這樣吃最對味。說到平價牛排，不少人腦中會浮現「我家牛排」四個字，不過你知道嗎，現在吃這樣一客竟然要將近600塊，而且店家還公告明年1月要再漲。

台中分店PO出一月新菜單，原價對比之下，帶骨牛小排漲30元，菲力更一次漲60元，其他五個品項則漲10塊。台北部分分店則透露，目前預計漲10到20塊，得等明年1月，但再怎麼樣，最便宜牛排也從4年前320塊一路漲到超過420元。

民眾vs. 記者：「（印象中）200而塊，（你知道現在最便宜一客漲到420），喔是喔，蛤這麼貴了喔。」

民眾vs. 記者：「250元差不多了吧，（那你還有沙拉吧），好吧那380元好了，要漲給他漲，我又不吃，（怎麼說是因為太貴了嗎），對，平價牛排這樣算貴，但現在台北啥都漲。」

多數消費者印象都留在一客2、300元的年代，所以也有部分老分店因為沙拉吧品項比較陽春，不但自行降價，這波也暫時先不漲。

不過除了「我家牛排」，連鎖品牌同樣因為原物料要調漲，高雄吳記牛排、屏東大港牛排和嘉義知名尼克牛排屋，也通通在12月公告明年1月要漲，業者指出是這原因。

尼克牛排屋賴老闆：「牛肉就是近半年漲的滿誇張，月初漲一次，月中又漲一次，又公告下個月初還要再漲，一公斤好像有到4、500元喔。」

人事成本加上牛肉漲漲漲，扛不住壓力只能漲價。平價牛排年底吹起漲價風，看來高CP值小確幸，終將成為最美回憶。