獨家／年假還沒到「優惠先放假」民眾批：變相漲價
年假還沒開始放，但有民眾發現，不少餐飲優惠都已經沒了。像是美式餐廳FRIDAYS，若有2月優惠券，消費滿額可免費換炸物，期限只到今（12）日；日式火鍋涮乃葉，平日午餐吃到飽也早就結束；還有連鎖披薩必勝客，平日買外帶大披薩199元，活動已經暫停。
必勝客大披薩，平日外帶一個只要199超划算，但這優惠怎麼看得到吃不到？今天是2月12日星期四，實際來買買看，選完取餐門市後，竟然跳出「您的餐點不適用你選擇的取餐日期」。
年假還沒開始，優惠已經先放假，不少民眾一頭霧水。對此必勝客回應，這項活動從今天起到春節國定假日都暫停提供，將於2月23日才會恢復供應。而優惠有期限的不只Pizza，還有酥炸小管卷，過年聚餐吃或是當宵夜都很適合，2月優惠券消費滿1200能免費兌換，但期限只到今天。
美式餐廳公關林書鈺：「2月優惠券的部分從2月1日開始到12日結束，原因是我們在過年期間有外帶年菜組合，或是內用雙人四人套餐。」
盤點各大餐飲，除了連鎖披薩店必勝客、美式餐廳FRIDAYS優惠都在年節前結束，日式涮涮鍋涮乃葉平日午餐不限時吃到飽活動，期限也只到2月6日。
漲價更有感的還有剪髮店，這幾天已經開始喊漲。網友PO出平價剪髮價格，2月11日至2月13日，男生剪300元、女生和3歲以下兒童都是350元；到了小年夜和除夕更貴，女剪甚至要500元。
非當事剪髮業者Botan：「其他店漲的目的是因為要把客人挑掉，因為有時客流量太大，又沒有去限制價格，外面的人會一直進來。」
年前高峰期，剪髮業紛紛漲價，大家都想變美變帥迎新春，只是如果想省荷包，也要早點剪。
