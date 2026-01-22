獨家／年前打理門面！妙齡女漂髮失敗崩潰：禿一大片

K小姐到西門町一間髮廊漂髮，4天後首次洗頭，頭髮卻禿了一大塊。（圖／東森新聞）





北市從事醫美工作的K小姐，為了出國以及年前打理門面，到西門町一間髮廊漂髮，漂劑當時停留在頭髮上2小時，4天後她首次洗頭，頭髮卻禿了一大塊。她立刻跟業者反映，對方承諾疏失願意退費，也請她到店裡重新善後，但K小姐表示，她對設計師已經沒有信任。對此，業者表示有積極處理，但雙方對賠償金額還沒談攏，有待調解。

黑長髮長相甜美，外型亮眼的K小姐，為了出國年前打理去漂髮，沒想到頭髮從髮根開始斷光，左方一大塊變成平頭。

控設計師漂髮疏失K小姐：「就是有點像可能男生理平頭，那種刺刺的感覺，就照完鏡子之後，就想說太誇張了，這個我完全不知道，就是後續我要怎麼出門。」

如今K小姐出門只能帶帽子，自信全沒了，還原他12/14漂髮，等漂劑大概2小時，之後是助理接手，當時染完一頭粉色頭髮超級可愛。但4天後他出國洗頭，卻出現斷髮，告知設計師，對方卻用AI回答他，列出4點說可以立刻這樣做。

控設計師漂髮疏失K小姐：「他們從頭到尾的道歉就只有說，他們用AI回覆我，我那個時候只覺得為什麼一直要迴避我的話題。因為我一開始，我只是問說這個（斷髮）原因到底是不是你們造成的，他們就一直說後續應該要怎麼處理。」

這一家髮廊就在熱鬧的北市西門町商圈內，對此店經理回應，確實是設計師的問題，當下已告知可以立刻退款，但雙方為了後續頭髮怎麼善後，依舊沒共識，甚至還到警局去調解。

控設計師漂髮疏失K小姐：「我對於後續他們可能在幫我去操作我頭髮的狀況之下，已經沒有再有任何信任，沒有辦法覺得說他們可以把我的頭髮回復，或者是變得更好。他們就是建議我去接髮，以（諮詢其他髮廊）3年來計算的狀況之下，費用就差不多18萬。」

K小姐從事醫美工作，因為斷髮就怕影響到客人觀感，如今出門只能戴帽子遮擋，哪時候能把頭髮修復好，就等後續跟業者的調解結果。

