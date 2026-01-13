獨家／年前掃除「擦窗機」有撇步！放前先清一角 避刮傷玻璃

擦窗機器人標榜，不用自己費力手動擦。（圖／東森新聞）





過年大掃除，很多地方都是一年清一次，像是大面玻璃。想解放雙手，或怕太高擦不乾淨，市面上其實有「擦窗機器人」，主打會噴水、震動清潔，碰到邊角還會自動轉彎。不過日前有網友分享，買到某款產品，窗戶是擦乾淨了，但玻璃竟然被刮傷。其他業者提醒，擦窗機器人方便歸方便，使用眉角也不少。

像是多年沒有清理的窗戶玻璃，大家是不是在煩惱，過年到底該怎麼清理？有民眾會使用這種擦窗機器人，標榜不用自己費力手動擦，只要放上去、按下開關，就能自動清潔。

右邊擦擦、左邊擦擦，雙布震動，還會噴水，擦窗機器人看起來很好用、很方便，有點像掃地機器人，但有民眾使用他牌產品，卻碰到小小缺點。

消費者發文表示，買到的機器雖然清得乾淨，但因為吸力太好、吸得太緊，窗戶乾淨了，玻璃卻被刮傷。

其他擦窗機器人業者陳先生：「我們的擦窗機器人可以做到先乾擦、再濕擦，基本上手機APP、遙控器都可以使用。」

該如何避免刮傷玻璃？其他業者提醒，第一步最重要。放下機器的位置一定要先拿清潔布擦乾淨，布面裡才不會殘留風沙顆粒，否則會在玻璃表面不斷摩擦；至於其他擦不到的地方，通常會被機器「剝掉」。

而使用上也有禁忌，業者提醒，啟動機器前，清潔布不需要弄濕，否則容易留下水痕；下雨時，外窗禁止使用，因為玻璃上水珠多，機器摩擦力降低，恐怕會打滑，清潔效果也會大打折扣。

其他擦窗機器人業者：「如果是住高樓層，比較推薦圓型這台，擦拭方式不一樣，因為圓型是仿人手擦拭，透過扭力的方式來清潔。」

專家提醒，市面上的擦窗機器人百百種，特別是住在高樓層的人，風沙大，玻璃本來就容易累積髒汙，或是原本窗戶水痕、水垢就很深，消費者在選購前，都得多加評估，挑選最適合自己的產品。

