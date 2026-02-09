獨家／年前淘寶訂單暴增！ 民眾：1月訂3月才能到

新年要到了，不少人湧入中國網購商城淘寶下單年節用品。（示意圖／東森新聞）





新年要到了，不少人湧入中國網購商城淘寶下單年節用品，卻有台灣民眾震驚，1月底下訂，3月才能拿貨。台灣其他網購業者擔心年前訂單量增，公告最後下訂日，避免消費者拿不到貨。另外過年期間，運輸業者也宣布，配送無法保證送達日期。

迎接馬年增加喜氣，有民眾1月底從中國大陸商城淘寶，購買多隻馬年造型玩偶，但想年前到貨，只好有錢能使鬼推磨，多加44塊人民幣空運運費（約台幣200多元），下單後一周就到貨。但也有人買了隱形摺疊紗門，湊齊官方免運條件，沒有額外多付運費，1月底下單，卻預估要3月才會到貨。

淘寶消費者彭小姐：「因為是99元免運，所以我用官方的集運，沒想到卡關了，然後物流那邊一直沒有顯示，最後是顯示預計3/4才會送達。」

過年前訂單量大，網路社團討論激烈，不少人都秀出各自的訂單，雖然標示運輸中，但日期停都留在1/28，等到2月遲遲沒有新進度。

台灣網購業者本週也忙出貨，倉庫內包裹堆滿滿，員工們忙著包裝出貨，也已經訂出最後下訂日期，晚了就是蛇年付款、馬年到貨。

網購業者森田：「現在有那種超商取貨的人，基本上一定要在2/11左右就一定要處理掉，其實他們（物流業者）在12月底之前，就已經先告訴我們，原因是因為現在又卡一個過年，過年年貨也很大量，所以在每一年三節，他們都是會卡貨的。」

其他網購業者，像是味全龍網路商城，最後出貨日為2/10，ABC MART最後下單日則在2/11，台灣雪印2/14起暫停出貨。

另外運輸業者黑貓宅急便也公告，貨物繁盛期無法保證隔日送達；順風速運則宣布，2/14起自寄的宅配件跟出口件，統一年後開始安排轉運，年前晚下單，領貨就得等等。

