獨家／年前淘寶訂單暴增！ 民眾：1月訂3月才能到
新年要到了，不少人湧入中國網購商城淘寶下單年節用品，卻有台灣民眾震驚，1月底下訂，3月才能拿貨。台灣其他網購業者擔心年前訂單量增，公告最後下訂日，避免消費者拿不到貨。另外過年期間，運輸業者也宣布，配送無法保證送達日期。
迎接馬年增加喜氣，有民眾1月底從中國大陸商城淘寶，購買多隻馬年造型玩偶，但想年前到貨，只好有錢能使鬼推磨，多加44塊人民幣空運運費（約台幣200多元），下單後一周就到貨。但也有人買了隱形摺疊紗門，湊齊官方免運條件，沒有額外多付運費，1月底下單，卻預估要3月才會到貨。
淘寶消費者彭小姐：「因為是99元免運，所以我用官方的集運，沒想到卡關了，然後物流那邊一直沒有顯示，最後是顯示預計3/4才會送達。」
過年前訂單量大，網路社團討論激烈，不少人都秀出各自的訂單，雖然標示運輸中，但日期停都留在1/28，等到2月遲遲沒有新進度。
台灣網購業者本週也忙出貨，倉庫內包裹堆滿滿，員工們忙著包裝出貨，也已經訂出最後下訂日期，晚了就是蛇年付款、馬年到貨。
網購業者森田：「現在有那種超商取貨的人，基本上一定要在2/11左右就一定要處理掉，其實他們（物流業者）在12月底之前，就已經先告訴我們，原因是因為現在又卡一個過年，過年年貨也很大量，所以在每一年三節，他們都是會卡貨的。」
其他網購業者，像是味全龍網路商城，最後出貨日為2/10，ABC MART最後下單日則在2/11，台灣雪印2/14起暫停出貨。
另外運輸業者黑貓宅急便也公告，貨物繁盛期無法保證隔日送達；順風速運則宣布，2/14起自寄的宅配件跟出口件，統一年後開始安排轉運，年前晚下單，領貨就得等等。
更多東森新聞報導
獨家／網路賣衣遇詐！點QRcode「跳轉網銀」 帳戶8萬飛了
淘寶便宜「蝦皮優勢在哪？」 一票人揭：智取真的強
淘寶在台動向引關注 美前國安顧問憂擴張藏風險
其他人也在看
威力彩衝11.5億！3生肖財運大爆發 「3方位、3吉時」買彩券最旺
威力彩已經連續29槓，今（9）日頭獎上看11.5億元。知名易經財經專家、未來學研究發展中心執行長陶文點名3生肖財運最旺，並分享「納財吉時」及最佳的投注方位，不妨在年前試試手氣，也許下一個億萬富翁就是你！
威力彩衝11.5億！「4生肖4星座」偏財旺 下注地點、時段曝
威力彩衝11.5億！「4生肖4星座」偏財旺 下注地點、時段曝
迎接人生上上籤！專家點「3生肖」15天運勢大翻轉
迎接人生上上籤！專家點「3生肖」15天運勢大翻轉
「4生肖」有暴富命！別錯過當11.5億威力彩億萬富翁 往2方位買彩券最旺
威力彩第115000011期於5日開獎，頭獎連續29期摃龜，財神爺還沒現身，二獎則開出一注獨得，抱走高達1428萬元。今（9）日開獎的頭獎金額上看11.5億元，不少民眾搶買威力彩試試運氣。對此，民俗專家楊登嵙老師分享，有4個生肖有偏財運最容易中獎。
12星座本周運勢〈02.08~02.14〉
【牡羊座】致勝技巧：發揮所長，沉著應戰。【金牛座】致勝技巧：勇於探索，收益良多。【雙子座】致勝技巧：分工互助，尋求支持。【巨蟹座】致勝技巧：彌補不足，提高能力。【獅子座】致勝技巧：整合規劃，勿強出頭…
馬年送對禮旺整年！開運3招曝光走春送禮都藏財運密碼、星巴克限定達摩開搶
馬年到來，命理師提醒今年想要好運就要「以靜制動、借力使力」，越懂得休養生息、廣結善緣，反而越能招來好運，想要在新的一年開啟好運勢，不妨從這三大開運招數著手
最低36折起！情人節禮物推薦懶人包：鑽石項鍊到黃金金條，8款質感鑽飾 挑進心坎裡
有些禮物不只當下驚喜，甚至能陪伴很久。珠寶與金飾之所以迷人，不只是因為閃耀，更重要的是，它能在每日生活裡一直存在與陪伴，不間斷地，感受到濃濃心意。
怨年貨價貴！ 三肉條66元 手掌魷魚絲100元
同樣人潮擠爆還有年貨大街，怨年貨變好貴! 有民眾說買 3條豬肉條，秤重66元，就連手掌大份量的魷魚絲，一包也要100元，讓他笑說這真的連塞牙縫都不夠。還有蛋捲店，3根賣200元，不過業者澄清，這和一般的蛋捲不同，是加厚款蛋捲。 #三肉條#手掌魷魚絲#蛋捲店
威力彩頭獎衝11.5億！財神爺「最愛號碼」曝光 冷門7碼今年未現
威力彩頭獎連29槓，今（9）晚頭獎上看11.5億元，不少彩券迷都在煩惱該怎麼選號。根據台彩官網統計，威力彩今年首期起累積至2月5日，開出最多次的球號為14號跟17號，第一區最冷門的號碼有7個，第二區則有2個。此外，若是從民國96年開始至今，威力彩第一區中獎號碼最熱門的是24號，一共開出330次，第二區則是02號，共開出264次。
2026寒假優惠全台11家遊樂園一次看！兒童新樂園屬馬免費、小人國6歲以下免費入園、姓馬免費玩六福村｜【旅遊省錢術】
最期待的寒假和農曆春節連假來了！還沒想好去哪裡玩樂嗎？全台遊樂園紛紛推出各種寒假和春節優惠，像是兒童新樂園屬馬免費、小人國6歲以下免費入園、姓馬本人六福村免費玩，另外劍湖山憑活動截圖享門票買2送1等優惠，都能用免費或好康折扣輕鬆玩樂！
昔一注獨得17.38億！再包牌抱走1498萬 得主背景曝
昔一注獨得17.38億！再包牌抱走1498萬 得主背景曝
台灣人都愛飛日本是因為？在日本旅行時感受到「日本真好」的6種時刻
在眾多國家之中，對台灣人十分友善的國家之一便是日本。此外，地理位置相近與同是亞洲文化圈、來往日本的機票價位便宜等因素，可能也是許多台灣人喜愛到日本旅遊的原因。但即便是同樣文化圈內，究竟日本有什麼樣的魅力呢？本篇文章是筆者從自身角度出發，介紹到日本旅行時體驗到的各項優點。
迪化街年貨被嫌貴 網友：年都還沒過荷包先消瘦
台北市 / 綜合報導 年節腳步逼近，趁著週末假期，民眾到迪化街採買年貨，就算是寒流來襲，人潮還是不減，買氣非常熱；但有網友上網抱怨，價格似乎有點高，3條肉條秤斤賣66元，巴掌大小魷魚絲100元，被說連塞牙縫都不夠，不過實際比價，南門市場的魷魚絲，每100克還貴了約2.1元，民眾要怎麼把錢花在刀口上，看來起碼得貨比三家。 放眼望去迪化街滿滿人潮，頂著體感溫度不到10度的低溫，上街掃年貨就算是寒流來襲，買氣依然相當熱絡，買肉條當零嘴秤重賣3條66元，一條平均22元，就有網友發牢騷年都還沒過，荷包先瘦一圈，再來看看小朋友愛吃的乳酪絲，一個巴掌大小要價200元。民眾VS.記者說：「大概只有手掌大小，您說這樣多少錢，這樣子是200塊，那您會不會覺得這個價格偏高，有一點，對，因為想說過年還是要吃一下，因為往年都會買。」民眾人不介意，畢竟過年過節，開心最重要，但如果不吃肉條，改吃魷魚絲呢，攤位標價，魷魚絲一斤680元，買一百元大約就只有手掌大小，網友笑說連塞牙縫都不夠。民眾VS.記者說：「我剛剛買的更貴耶，真的喔，對啊，所以應該還好吧，年節應景的時候。」迪化街南北貨大比拚，怎麼買比較划算，貨比三家一定不吃虧，把鏡頭轉到南門市場，同樣買魷魚絲一包150元，兩邊業者比一比，迪化街業者，每100克價格約113.3元，南門市場攤販的魷魚絲，每100克價格約115.4元，年貨百百種，如何把錢花在刀口上，民眾心中自有一把尺。 原始連結
每月14號的浪漫～西洋情人節禮物推薦：CASETiFY動物方城市2手機殼、村上隆配件盲盒、情侶客製似顏繪｜揪愛Mei推好物
今年情人節強碰農曆年假，想要送禮得提前好好規劃，但是你知道一年當中除了2/14西洋情人節、3/14白色情人節和農曆7/7七夕以外，據說愛過節的韓國人，一年可是有12個情人節呢！無論是熱愛營造節日儀式感，或喜歡獨一無二客製化商品，又或是講究實用派的人，都能在此篇找到適合你的情人節的禮物，以下是「揪愛Mei」精心挑選出的熱銷情人節禮物清單，快來為心愛的另一半挑份禮物吧！
過年家族聚餐首選中餐廳！全台16家人氣飯店餐券優惠整理：喜來登烤鴨五吃、福容飯店港式飲茶、故宮翠玉白菜套餐 折扣74折起
今年春節年假有9天，過年期間家族大團圓，該選哪間餐廳聚餐？人數眾多選中華料理絕對不會錯！本篇精選出各大飯店線上餐券優惠，從經典台菜、精緻粵菜到創意川味與港式飲茶，一次推薦給你。過年無論是家庭聚餐、朋友聚會或是年後的春酒宴請，都很適合。且現在透過線上購買餐券，不僅方便快速，不用過年人擠人，還能享有獨家優惠，若再搭配平台不定時推出活動，還能再省一筆，趕快來下訂吧！
獨家／Threads爆紅白富美身分曝光！竟是「小鄧麗君」蔡幸娟愛女
Amanda在去年12月開始用threads分享精緻生活，不乏私人飛機、環遊世界等，比起她身上的梵克雅寶、chanel等高奢品牌，她分享的頂端生活方式及奢華場景，完全打破一般人的想像，彷彿在看另一個平行世界。儘管出身富貴，Amanda卻沒有傲慢氣息，反而以幽默自嘲圈粉，Amanda不是單...
這週「雨最猛」時間曝！春節天氣出爐 除夕起2波冷空氣南下
冷空氣減弱、陽光回歸！天氣風險分析師林孝儒表示，今明兩天冷空氣逐步減弱，各地水氣偏少、雲量減少，白天氣溫明顯回升。不過週二晚間鋒面尾端掠過，週三起又有新一波冷空氣南下，強度不排除接近大陸冷氣團等級，北東部轉陰有雨，中南部則相對穩定。至於春節天氣趨勢也出爐，整體節奏偏快、預計有2波冷空氣南下，返鄉出遊民眾得留意日夜溫差。
「2028再選總統」傳聞延燒！蔡英文18字回應
政治中心／張予柔報導前總統蔡英文卸任將滿兩年，外界對其退休後動向始終高度關注。近期名嘴郭正亮、蔡正元等人都猜測，認為蔡英文未來可能重返第一線、在政壇扮演更積極的角色，引發討論。不過，面對相關揣測，蔡英文私下態度始終一致，明確表達「沒有這樣的主觀想法、也沒有這樣的可能」，並多次向外界喊話，全力支持總統賴清德與現任執政團隊。
冬衣先別收！這天「短暫回暖」飆27度 下波變天時間出爐
今（9）日白天寒流逐漸減弱，風向逐漸轉為偏東風，高溫較昨日回升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，週三至週四會有一小波東北季風增強，另外，下波較強冷空氣預計在2月下旬報到。
春節2波冷空氣炸台再挾雨！初二起「雨區再擴大」濕冷範圍曝光
氣象專家賈新興示警，雖然明（10）日起各地氣溫回升，但春節假期天氣將出現變化。他分析，從2月14日到18日，受到2波東北風南下影響，新竹以北等地區水氣將明顯偏多，屆時返鄉走春恐受雨神干擾。