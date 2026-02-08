獨家／年前特賣會人潮爆！外套、衣褲「下殺0.5折」

年前汰舊換新添喜氣，民眾搶買、業者拚出清。（圖／東森新聞）





就要過年了，不只民眾想趁著年前汰舊換新添喜氣，業者也想出清商品，桃園地區這幾天有非常多特賣會，價格都會讓你一度以為看錯！像是原價將近4千元的羽絨外套只要2百元，等於打了0.5折，還有正版動漫公仔也能用超便宜價格入手，民眾趁著周末趕緊來朝聖，希望能趁便宜、撿一波。

往上一丟超多人伸出手，不是接捧花，而是搶著接特價好康，花車裡還有很多任君挑選，這些堆成小山的，各類衣褲只要200塊，店員馬不停蹄操作結帳，因為民眾隨便買，就是一大袋。

民眾v.s.記者：「有呀買得很開心，（一件差不多差多少錢），定價3980元，（你買多少錢）買兩百啊，這邊一件兩百，外面應該兩三千塊，省很多耶省一兩萬塊有。」

位在桃園大園的工業區倉庫，不少民眾趁著周末，一早就來這裡看看那裡翻翻，羽絨外套死命塞進購物袋，只要拿得動通通買下來，原價3980的外套，特賣價200元，等於打了0.5折近乎骨折，原價近千的牛仔褲上衣童裝，最低50元起也是打到半折，年前桃園許多地方，紛紛推出特賣會實在超俗，從衣服到玩具通通有，中壢鐵皮倉庫裡，紙箱擺滿地，商品超多樣人潮也滿滿。

民眾v.s.記者：「應該算有便宜吧，以正版玩具的話，七龍珠應該四五百吧，（那你今天買多少），這三百滿划算的，就撿便宜吧舒心。」

原價砍半再砍半，就能入手正版公仔，不只動漫跟迪士尼周邊，爸媽們也來幫家中寶貝，添新年玩具。

民眾v.s.記者：「（還有想要再買什麼，（其他的東西嗎），小孩子的東西，都幫小朋友看，（小朋友看什麼），看卡通角色玩具之類的。」

另外在桃園蘆竹也有許多生活用品大特賣，吸引不少民眾，趁著春節前來挖寶，業者搶賺一波年末特賣商機，民眾也樂於汰舊換新搶便宜。

