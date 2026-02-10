獨家／年前趕著送貨賺錢 南部司機遭中部3人圍毆！

彰化混凝土廠衝突，司機遭三人持棍痛毆受傷。（圖／東森新聞）





彰化埤頭一間混凝土廠發生暴力衝突，爆發中南部大戰！4日高雄的黃姓司機先進廠要過磅，雲林的呂姓男子不滿，兩人因為卸貨先後順序爆發口角，兩人在6日狹路相逢又遇到，這回呂姓男子叫來2人助陣，持棍棒3打1痛毆，南部司機被打到臉部挫傷，動手的司機涉嫌恐嚇、傷害、毀損罪被送辦。

目擊者遠處拍攝，砂石車外站著大約3人，不斷叫囂，接著一名男子爬上車門，持武器，狠狠往窗戶內的司機毆打，旁邊另一人也跟上攻擊對方，事發在4號彰化埤頭的混凝土工廠內，在這之前，對方曾先錄影片自保。

疑動手男vs.砂石車副駕駛：「怎麼了，（我不知道情況。）給我下來，（我又怎麼了。）」

網路發文揭露，遭痛毆的司機 被打到腦震盪縫10幾針，更質疑是沒政府了嗎？動不動就要置人於死，社會動不動就殺人，提醒同業一定要注意，這一位司機遇到閃遠一點，避免鬧出人命，雙方都是砂石車司機，疑似因為過磅卸貨問題，爆發肢體衝突。

彰化混凝土廠業者：「不知道不知道拿什麼工具。」

據了解4日，在混凝土廠過磅時，屏東黃男先抵達，而雲林呂男在他後面，過磅時雙方互不相讓，2/6狹路相逢又遇到，雲林呂男教唆其他2人，3人持棒毆打黃男，造成他臉部挫傷，呂男也坦承打人。

埤頭分駐所副所長莊順法：「已通知呂嫌等人到案說明案情，製作相關資料，便以恐嚇傷害毀損告訴，依法函送彰化地檢署偵辦。」

過年趕工過磅卸貨，能賺一車是一車，，黃姓男子遠從高雄開長途，到彰化卻被打，演變成砂石車中南部大戰。被打的驗傷後，已提告恐嚇傷害毀損罪，打人的公司只說已經和解，不願再回應。

