獨家／年夜飯吃火鍋+Pizza！飯店「餐廳團戰」推異國風年菜

過年想好要怎麼吃嗎？星級飯店推出異國風年菜組，晶華酒店結合7大餐廳，推11款多國風味年菜，西式牛排或日式壽喜燒都能搭配；福華飯店集結5大餐廳，推出粵式、台式跟南洋料理，種類超過100種。另外電商平台，一道料理有多家知名餐廳可選擇，想吃哪一家都能個別下單。

俐落刀功切下，剛出爐的爐烤牛排熱氣蒸騰，淋上蘑菇醬汁香氣撲鼻。過年要到了，星級飯店結合7大餐廳，推11款多國風味年菜。家長想吃西式牛排，但小孩喜歡日式壽喜燒，沒問題都能搭配！白菜香菇鋪在鍋內，淋上黃金比例醬汁，煮滾後再涮牛肉，異國風年菜這樣吃，真的好滿足。

晶華酒店行銷公關部經理李立婷：「像三燔本家的鍋物，鍋物組的話因為大家回去可以自己在餐桌上面，熱騰騰的上桌非常受歡迎。另外中式的話，像粵菜餐廳或是像上海菜，都是相當的熱門。」

搶推異國風年菜的星級飯店還有這家，台北福華大飯店集結5大名餐廳，推出近百道料理，不只有經典台味，江浙風、粵菜還是南洋異國風都能吃到。像是粵式風味推出高陞套餐，有蒜香樹子蒸龍蝦、清蒸龍虎斑等料理；南洋料理則有馬來西亞的仁當烤全雞，新加坡香蒜鮑魚牛奶排骨湯、金沙奶油龍蝦。

台北喜來登大飯店推出帝王蟹腿披薩，想吃日式也能選豪華海陸涮涮鍋，愛台菜的你也有年菜套組可以選。

但有不少家庭喜歡外送到府，電商平台推出多家名餐廳讓你選，像是寓意富貴好彩頭的豬肉系列就有3家：台南遠東香格里拉蔥燒子排、上海鄉村本幫東坡肉、錦霞樓冰糖豬腳。過年必吃的佛跳牆，有晶華酒店、台南遠東香格里拉，跟胡同聯名錦霞樓餐點可以選。米糕類不論是紅蟳臘味還是干貝鮑魚，想吃哪家都能個別下單自己搭配。年菜不再僅限單一口味，一張餐桌可以有多種異國料理，星級飯店看準商機，搶推異國風年菜。

