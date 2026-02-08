獨家／年夜飯「改價」退訂 客控飯店「欠退款」逾1月

飯店算錯錢，卻要客人買單？宜蘭有民眾訂了年夜飯，飯店竟然臨時通知算錯春節價格要補6千塊。（圖／東森新聞）





飯店算錯錢，卻要客人買單？宜蘭有民眾訂了年夜飯，飯店竟然臨時通知算錯春節價格要補6千塊！客人不訂了，要求退款，飯店竟然一路拖過年，整整1個月沒消沒息。民眾痛批太消極，飯店卻只回應已經在跑流程了。

精緻的懷石料理還有鐵板燒，主廚將菜餚精美擺盤，這是宜蘭羅東在Google評論上，有4.7顆星高評價的溫泉飯店，卻有民眾發文控訴，12月中就訂了2月份的懷石料理10人桌菜年夜飯，向客服確認價格，16800元刷卡免10%服務費。但1月初飯店客服突然致電，說總價是22800元再加一成，跟原定價格相差50%，他當下選擇退訂。

當事人羅先生：「每次我打去飯店，可能是他們總機接吧，然後飯店方就說，那你先留電話，晚點會再跟你確認，每次就是都不會再打電話過來，每次都是我要再回撥。」

羅先生不滿，多次致電飯店，留了電話都跟沒留一樣，還遲遲收不到刷退的款項，6日再度致電索取退刷證明，才發現飯店根本沒在處理。當事人羅先生：「單據上面時間就是，我就看到我就傻眼，就是單據就寫，2月6日下午的時間，所以我現在就很懷疑，可能就是真的，6日才去退刷，然後我搞不好還要再等個信用卡退刷的流程，可能要再7到14天之類的。」

羅先生痛批，飯店擅自改年夜飯價格，後續退款處理還漫不經心，這年夜飯不只沒吃到，連飯錢恐怕都得欠過年。查看官網平時用餐價格確實是1680加一成，春節價格變動，飯店沒有事先告知，後續處理態度消極，羅先生不排除跟消保官申訴。

消保官王雅琳：「如果業者沒有回覆的話，或者業者回覆的狀況消費者認為他不滿意，消費者可以提起調解。」

針對消費者指控，業者回應已經進行刷退，是流程問題，導致款項還未入帳，但效率和服務態度已經留下被滿滿負評。

