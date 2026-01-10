獨家／年菜必備「日本乾干貝」飆漲！小顆一斤貴千元

業者直呼，今年是乾干貝漲幅最高的一次。（圖／東森新聞）





越接近農曆新年，準備年菜的人也越多，其中餐桌必備的佛跳牆，或是雞湯中的靈魂材料「日本乾干貝」今年卻漲很多。到迪化街走一遭，小顆的乾干貝一斤漲了1000元左右，要價3400元，中顆的也漲了500元，業者直呼今年是漲幅最高的一次。

過年必吃的佛跳牆，整鍋裝滿精華食材，除了鮮嫩鮑魚還有全雞，當然還要配上干貝，讓湯底滋味更豐富，不過今年乾干貝漲很兇。日本乾干貝濃縮鮮味，主要分大小顆，從M號大顆、S號中顆，到SA小顆都有，但都貴桑桑。其中S號中顆大小，去年一斤大約2700元，今年漲到3200元，相差500元。業者也透露，光是進貨價，一斤就要3000元上下。

除了中顆的乾干貝有漲價之外，其實送禮型的大干貝，也有漲價的情況，同樣漲了500元，來到3800元。

乾貨行老闆李興順：「因為日本北海道那邊氣候變遷、溫室效應，產量忽然今年減少了非常多，所以說價格就忽然飆漲很多，我覺得目前應該是高點，有可能過完年會跌價，所以說消費者買過年夠用就好。」

產量少，價格跟著飆。來到其他家乾貨行，業者也指出乾干貝今年漲很多，M號大小的乾干貝，標價一斤3900元，S號則是3500元。也有其他乾貨行去年SA小顆一斤賣2200到2400元，今年漲價賣3400元，小顆漲最多差千元，因此有業者建議，依照料理改買其他干貝。

乾貨行老闆李興順：「日本的乾干貝有漲，其他大陸、越南的都沒漲，越南的珠貝就比較便宜，那個就沒漲，一斤還是大概7、800塊，人家做XO醬的都用越南乾干貝，餐廳大多數8成以上都用這個，因為這個比較便宜。」

乾干貝常用在中式料理中，熬湯、燉煮，甚至炒菜、炒飯，都可以提升鮮甜度。越接近春節準備年菜，買的人越來越多，漲價之下，荷包也要準備好。

