獨家／年貨大街攤商「電子秤」易遭擋 難確認金額

電子秤上放一袋麻粩顯示117元，店家卻喊價120元，客人反映，人員才改口110元。（圖／東森新聞）





過年前，周日的年貨大街湧入大批民眾採買，但不少年貨都是秤重量計算價錢。實際走一遭就發現，部分攤商擺放電子秤的位置，可能會被商品遮擋，或是因為放得太裡面，導致顧客看得不是很清楚。加上多數民眾手上大包小包，不僅不會注意看電子秤，也不太記得自己買了多少，仍可能遭偷斤減兩。

年貨大街攤商vs.顧客：「120元，有沒有零錢，我零錢不夠了喔，（110幾欸，117），110。」

再看一次，電子秤上放一袋麻粩，顯示117元，店家卻喊價120元，客人趕快反映，人員才改口110元。年貨大街秤重計價攤位多，有些人就擔心遭偷斤減兩。

再來到軟糖攤，100公克48元，自己挑自己抓，再請人員結帳。年貨大街攤商vs.顧客：「這個小姐的，100元。」

拿了軟糖，轉身算價錢，但人員擋住了擺在靠內部的電子秤，看不到自己到底拿了多重，算出來多少錢。年貨大街攤商vs.顧客：「400，送2個紅包袋，謝謝。」

還有一家零食攤，電子秤前裝糖果的桶子疊高高，正面看沒有擋住價格，但不同角度恐怕就看不到；又或是有牛軋糖攤位，電子秤擺在桌上，但螢幕整個被擋住，難以確認價格。

民眾：「沒有注意電子秤）太遠了也看不到，（是不好發現那個磅秤嗎，太遠了），就沒有仔細看啦。」

民眾：「會（注意）啊，然後我會問一下大概多少，就是已經拿到多少，確認了再結帳。」

迪化街人潮擠到爆，想買個零嘴也得卡位，電子秤上的數字，不是被商品就是被人擋住。而不少人來採買，大包小包也不太記得到底買了多少。

民眾：「因為只有買2、3樣而已，也不多沒有特別去記，（習慣）比如說買300塊的，或買350，請他幫我秤。」

為了避免攤商違規，北市法務局更在年貨大街服務台擺了一台公秤，上頭2種單位，有台斤也有公克，能實際秤秤看買的東西重量對不對。只是多數民眾指出不太會認真算，或特別跑一趟來秤重。但許多年貨都秤斤論兩，過年不想當冤大頭，就得在購買當下多多注意外，說穿了還是看商家良心。

