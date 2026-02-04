獨家／年貨大街買「散裝糖」 民眾怨：小小一包超貴

民眾抱怨迪化街不管是有包裝的糖果，還是裸裝的軟糖都好貴。（圖／東森新聞）





年貨大街開跑，不少人就愛買秤重的散裝糖，可以挑選各種自己喜歡的品項，但有民眾抱怨，迪化街不管是有包裝的糖果，還是裸裝的軟糖都好貴！小小一包可能沒幾顆，就要一兩百元。想要買得划算，是不是有眉角呢？業者就指出，除了挑比較輕的糖果之外，每一種都拿一點，平均下來最划算。

軟糖硬糖大把大把抓，來到年貨大街，不少人就愛買散裝糖，像是這一大區100公克69元，每一種拿個三四顆，看起來不算多，猜猜多少錢。

民眾：「應該200塊，我猜應該100吧，不只，因為有在買，所以說大概就200到250，這個大概應該5060吧，（我們剛買下來這樣150），好吧通貨膨脹吧。」

再買買看軟糖，各式各樣造型，酸的甜的大的小的通通有，100公克59元，戴手套隨你抓，實現軟糖自由，但秤重後看到價格，可能會嚇一跳。

民眾：「120左右吧，（大概2倍，230），今年又漲喔，黃金漲這個也要漲就是了，150，（其實是230），軟糖會比這個（軟硬糖）貴一點。」

很多人認為買散裝糖秤重算錢，有如拆驚喜包，那到底該怎麼買。一把又一把不手軟，散裝糖業者提供撇步，因為每種糖果價位不同，就是要每種都拿一點，平均下來比較划算，至於想要便宜CP值高，當然要挑輕的。

比較重的果凍，還有比較輕的棉花糖，每100公克的價格不一樣，不過如果同樣都是以115元來計算，比較重的果凍只能買10顆左右，至於棉花糖則能買二三十顆以上。果凍含水還有包裝盒相對比較重，軟糖硬糖重量則沒有一定標準，因此也有業者指出，現在幾乎都會分成多種價位，建議避免整家店不管什麼品項，100公克均一價的攤位。

迪化街散裝糖業者徐先生：「其實每一種糖，它的成本高低都不同，每一種都抓一點最划算，或者是抓自己所最喜歡吃的糖。」

年前逛年貨，除了買得開心很重要，介意價格就別盲目抓取散裝糖，別讓錢包跟著不開心。

