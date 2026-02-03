獨家／年貨大街「湊整數」惹議！ 攤商：找零麻煩

紅通通糖果撲滿整個攤位。（圖／東森新聞）





年貨大街開跑，但近期就有工讀生不想強迫推銷，就沒要求客人要湊整數，沒想到老闆竟然就把他辭退！實際走一趟發現，多數採秤重的攤位都不愛找零，會換句話說，要告訴顧客再選一樣商品，有攤商坦言，為了求快，多半會去尾數或湊整數，方便交易。

紅通通糖果撲滿整個攤位，迪化商圈年貨大街熱鬧登場，等不及呷甜甜好過年，但這樣一小袋買下來，猜猜多少錢？攤商VS.記者：「這邊是159塊，再拿一個算你160元。」

直擊散裝糖果攤位，多數店家不太找零，而是用一塊錢多給一顆糖的方式湊齊整數，這樣的行銷手法也讓消費者感覺好像自己賺到了，類似的商業模式，還有這間攤商。攤商VS.記者：「再一顆100元可以嗎，差一點。」

磅稱顯示92元，但店家希望能補齊到百元，但這樣精算下來，一顆麻荖就要8塊錢，有的業者要馬直接去零頭，要馬多加一個商品，把金額湊齊就不用額外找零。

攤商洪先生：「因為秤重有時候會有一些零錢，譬如說4塊3塊，可是我們為了速度，要找錢快一點，我們通常會去掉，後面的尾數，或是盡量幫客人，或湊到整數。」

不過各攤位的結帳方式其實早就有一套默契，來到古早味餅乾攤，還有低銷百元的不成文規定，抽屜一打開不見銅板全部都是百鈔。消費者VS.民眾：「（可以不要一斤嗎？）那你就半斤啊，一個單位（100元）啊。」

就算沒買到半斤，業者也是收固定金額，但會加量補齊，就有工讀生抱怨，在其他攤商打工時，因為不想強迫推銷，就沒要求客人湊整數，竟然就被老闆辭退，坦言心情很複雜，但倒是消費者們似乎不怎麼在意。

民眾：「就OK啊，過年嘛開心就好，都湊齊湊齊啦，找零麻煩，重量夠湊不湊整數，我無所謂，一年才一次，給他賺也是兩千多而已啦。」

年貨大街開跑，看似方便的整數交易，究竟是種貼心，還是無形中的消費壓力，恐怕還是見仁見智。

