獨家／年關近！賊不怕「天眼」監視闖平房4次狂偷

農曆春節前夕，高雄仁武屢屢發生竊盜案，嫌犯在氣溫18度的夜晚，穿羽絨外套行竊，闖入大樓開放式停車場，逐一搜刮機車置物箱財物，得手一套雨衣逃逸，而在幾分鐘前，他在一間民宅的車庫，偷了一台平板，這一戶已經被同一名竊賊偷四次，之前機車置物箱包包現金失竊，屋主才裝監視器，沒想到小偷沒在怕，警方已鎖定嫌犯身分，將盡快查緝到案。

年關將近有賊入侵，凌晨三點多住戶都睡了，男子穿著羽絨外套，腳踩拖鞋闖民宅，假裝在講電話，看到櫃子上的平板，立刻拿走夾在腋下，不過他還沒滿足，又瞄到一旁機車，發現車廂沒鎖，打開之後全翻一遍，竊賊似乎盯上這一戶，一而再再而三來偷。

被偷住戶張先生：「每次都是（家人）剛好進去，隔不到二三十分鐘，小偷就來偷東西了，所以我們揣測是，小偷應該是，都在附近盯我們家。」

張先生住在高雄仁武八德中路巷弄，這兩年來真的被偷到怕，第一次停在門口的機車，車廂忘記上鎖，隨身包包被拿走，損失兩萬多塊，證件也全部要重辦，第二次5包菸打火機失竊，他們忍無可忍裝監視器，結果去年八月竊賊又來了，這次空手而歸，今年2／4過年前再度犯案偷走平板，總共四次嫌犯真的太猖狂，監視器一比對竊嫌就是同一人。

被偷住戶張先生：「因為已經被偷到會怕了啊，直接去裝一台監視器，專門要看他的。」

不只他們家被偷，距離不到五百公尺，永新四街的一棟新加坡式大樓，也遭到同一人入侵，嫌犯在氣溫18度的夜晚，穿羽絨外套行竊，試圖翻開每一部機車坐墊，搜刮車廂內財物，最終得手一套雨衣。

被偷大樓主委黃先生：「每一台車就去摸，摸到有沒有鎖的就打開，開放式空間誰都可以進來。」

仁武分局澄觀派出所副所長潘昱均：「員警依規定受理竊盜告訴，經擴大調閱監視器，目前已掌握犯嫌身分，近日將查緝到案。」

新加坡式建築，一樓車庫多半都是開放式，竊嫌如入無人之境，搞得住戶們人心惶惶，只能鎖好置物箱跟車門，避免自己成為受害者，而警方也已經鎖定嫌犯身分，將盡速查緝到案。

