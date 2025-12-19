獨家／幻藍小熊出道2年唱遍中南部「首度在台北跨年」 興奮「重逢KARA」想一起拍Challenge

GENBLUE幻藍小熊將首次在台北跨年演出。劉耀勻攝

實力女團GENBLUE幻藍小熊今年將首度登上台北跨年舞台。自出道以來，她們在2023年至2025年間的跨年足跡已踏遍台中、台南與高雄，今年終於來到台北演出。對於第一次在台北跨年，團員們紛紛表示心情既興奮又期待。XXIN（心茗）透露，為了迎接即將到來的馬年，舞台設計特別準備了與「馬」相關的元素。Ayako（采甄）也補充表示，演出絕對會呈現出「紅紅火火」的氣勢，希望大家多期待一下。

開場曲目能量滿點 隱藏歌單獻給台北

談到此次的表演內容，XXIN透露選歌過程充滿巧思：「我們也為了明年是馬年，所以在舞台有特別設計關於『馬』的東西，想讓大家多期待一下。」另外，開場曲目也是非常震撼，聽起來會讓人感到驚艷，而且歌單幾乎都是動感十足的「炸歌」。Ayako：「我覺得這次開場的歌很炸，聽起來會讓人覺得『哇！這是GENBLUE的歌嗎？』」此外，這次也特別準備了一首平時在表演中較少演唱的歌曲，希望能作為驚喜，專程送給台北跨年的粉絲們。

GENBLUE幻藍小熊與臺北市政府吉祥物熊讚。劉耀勻攝

重逢KARA再續前緣 團員許願捕捉前輩

除了自身的演出，能與韓國樂壇大前輩 KARA 同台也是團員們最期待的事。Nico 感性提到，過去在拍攝節目時曾有機會與 KARA 的齡智前輩合作，她難掩興奮地說：「我之前拍節目的時候，有跟 KARA 的齡智前輩合作過，就是沒想過居然可以在跨年跟她同台，我真的非常開心， 也很期待可以跟 KARA 前輩見到面，也希望啦，只是希望，可以合個照或拍個 Challenge。」

KARA齡智與Nico。翻攝GENBLUE YouTube

盼能同框拍挑戰 展現後輩崇拜之心

對於能跟心目中的女神同台，團員們難掩小粉絲的心情，私心許願能與 KARA 前輩合照或是拍 Challenge。當被問到：「跨年倒數時要偷偷擠到前輩身旁之類嗎？」全員更是熱情回應：「我們會去擠的！」展現出對前輩的崇拜。幻藍小熊為這次表演非常努力、用心準備，希望能為這次難得的台北跨年留下珍貴回憶。



