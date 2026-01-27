獨家／店貓被欺負！男客稱「想揍」 甜點闆娘怒發文

男子一把抓起貓咪，但這姿勢根本不正確，貓咪整個身體弓起，發出不舒服的叫聲。（圖／店家提供）





新北板橋一間知名甜點店，有客人無視規定，直接把店內的貓咪抓起來，貓咪被嚇到不斷喵喵叫，相當害怕。但客人被制止後，不僅沒道歉，甚至還笑嘻嘻地說想揍貓咪，讓店家怒控，實在太過無理，更擔心客人錯誤的抱貓姿勢，會傷害到貓咪。

甜點店貓咪拿鐵：「喵。」

甜點店內，男子一把抓起貓咪，但這姿勢根本不正確，貓咪整個身體弓起，發出不舒服的叫聲，店家見狀出聲制止。遭控強抱貓客人vs.甜點店業者李小姐：「（不要抱牠拜託），沒有抱牠，我還想揍牠。」

男子不僅沒道歉，甚至還笑嘻嘻的說，想要揍貓咪。聽到這一句話，店家理智線瞬間斷裂，怒控男子實在太過無禮。甜點店業者李小姐：」我相信所有飼主都會覺得說，聽到這句話，真的非常生氣又難過，他完全不覺得有錯，然後也沒有道歉，就是完全一副無所謂的樣子，看了真的很生氣。」

事發在新北板橋一間甜點店，這一隻貓咪店長叫做拿鐵，雪白顏色帶著咖啡色斑點，眼睛大大的就像好奇寶寶，超級卡哇伊。李小姐說拿鐵的個性活潑，但也比較敏感，因此早就在菜單上設下規定，嚴禁對貓咪有強迫、強抱行為，違者一律請出店內。

甜點店業者李小姐：「牠不喜歡人家抱牠，就是連我都不行，如果強抱牠的話，牠就是會一直喵喵叫，因為男子的姿勢是錯誤的，然後我也擔心說，拿鐵就是受到驚嚇，如果咬他、或是抓傷他，我覺得都是大家很不樂見的事情。」

業者把影片PO網，留言也一面倒，認為男子的行為實在太不恰當，正確來說應該彎下腰，把貓咪身體托住、再慢慢抱起身，而不是直接抓起來，否則一個不小心就會傷害到貓咪。甜點店業者李小姐：「我只是希望大家尊重動物，雖然牠們不會說話，但是牠們會用牠們的情緒，跟聲音動作表達。」

店家只希望所有客人都能遵守規定、別隨意觸碰動物，別為了一時有趣，讓喵星人受到傷害。

