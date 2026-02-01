獨家／庶民美食漲！ 萬華「亞東甜不辣」 大碗變85元

萬華經營超過一甲子的甜不辣老店「亞東甜不辣」，老闆坦言上游廠商早在三年前已經先漲一波。（圖／東森新聞）





天氣轉濕冷，想吃庶民美食暖暖胃，現在可要多付點錢了！萬華經營超過一甲子的甜不辣老店「亞東甜不辣」，老闆坦言上游廠商早在三年前已經先漲一波，如今他們真的撐不下去，最近微調價格，大碗甜不辣一碗要85元，逼近一個便當價。

豬血糕、油豆腐、肉捲等多達7種配料，毫不手軟通通放進碗裡，綜合甜不辣一上桌，就是滿滿一碗，但不敵原物料漲勢，現在想吃要85元。

民眾：「附近長大的，不過我們出國了，每次出國都會一直來吃，以前是半價，我們在國外的消費都很高，所以還可以覺得還好。」

經營超過一甲子的甜不辣名店亞東甜不辣，從元旦起，大碗80漲到85元，小碗同樣貴5塊要75元，逼近一個便當價。民眾：「還好啦，現在都這樣子啊，大碗一碗要85塊，7碗7份就要多少錢了，五六百塊跑不掉，可以接受啦，差不多啦，現在什麼都貴，便當最起碼要100塊啊。」

尤其天氣一轉冷，這類甜不辣店湯頭又是無限續，顧客們一碗接一碗，只盼把寒意逼退，而老闆也坦言，上游廠商早在三年前已經調漲一波。甜不辣業者吳勝泰：「景氣的問題啦，原物料什麼東西都漲，所以我們也必須漲，也已經承受三年多了，我們也沒辦法。」

同樣位在台北市，也是傳承三代的賽門甜不辣，目前大碗也要85元，小碗則是70元，過去被視為銅板美食，如今價格水準，已經不太親民走向小吃便當化，另外像是連鎖甜不辣店，錦衣味在台北高雄各有店面，如今也HOLD不住。

粉絲專頁貼出公告，因應原物料上漲，為了維持原有份量品質，玉竹店、熱河店同步將部分商品調漲5到10元，招牌也上調到85元，天冷想吃點小物暖身，這道平價又深受庶民喜愛的美食，想吃也只能多花點錢了。

