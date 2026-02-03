獨家》康康出席「S家晚宴」內幕曝光！S媽親口致意：謝謝照顧我女兒

大S雕像揭幕儀式結束後，S家人與至親好友一同餐敘，藝人康康也出席。（經紀公司提供、中時資料照）

大S徐熙媛2日逝世滿1周年，S家與S幫的親朋好友都聚集在金寶山參與她的雕像揭幕儀式，過程又哭又笑，最後在獻花儀式中完美落幕。儀式結束後，小S與許雅鈞、S媽、具俊曄、賈永婕、蔡康永、康康、王偉忠、于美人、黑人（陳建州）、范范（范瑋琪）等S幫成員都陸續搭車前往「文華苑」交誼廳餐敘，聚會懷年大S。特別的是，康康出現在聚會讓人相當好奇私下關係，他今也分享當晚狀況。

康康說，其實當晚的主人家是台灣欣賀集團老闆、服裝大亨企業家孫瑞鴻，他昨晚邀請晶華酒店的廚師到自家「文華苑」宴客，「我跟孫老闆很好，他就有邀請我一起去，因為我也跟Mike（許雅鈞）很好，就去跟大家敘舊，聊聊天」。當天康康也有陪伴S媽聊天，他直言S媽還是很難過，「但她有跟我說，感謝我跟憲哥，照顧他們家的女兒們，希望S媽好好的」。

廣告 廣告

大S雕像揭幕儀式結束後，S家至親好友合照留念。（經紀公司提供）

康康對私人友誼相當低調，但他表示，Mike真的對他很好，「他今年也介紹3場尾牙讓我唱，有尾牙都會找我去」。 至於跟孫瑞鴻之間交情，康康表示，兩人認識超過15年，孫老闆相當大方，直接投資100萬給他開演唱會，力挺好友不遺餘力。

更多中時新聞網報導

國英非選題要高分 有邏輯別錯字

帕拉斯主唱被封「新店金城武」曾月收百萬

澳網》喬帥vs.阿卡 相差16歲老少爭冠