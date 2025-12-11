獨家》康康尾牙破20場預備吸金上百萬！收寶貝愛女「珍貴手作」被融化

康康相當疼愛寶貝女兒Alyssa。（康康提供）

康康帶領許志豪、陳隨意、陳孟賢、李子森與杜析恬主持中視招牌節目《綜藝一級棒》，節目開播一年半以來，除每集邀請重量級大來賓、奉上動聽歌曲外，固定單元「歌中劇」也常製造笑料，節目也成為觀眾每周年晚間的固定良伴。康康昨也坦承目前尾牙、春酒邀約已經20場，期待帶給大家歡樂。

歲末年終之際，康康11日受訪坦言，尾牙、春酒活動邀約已累積超過20場，粗估至少可進帳500萬元。他笑說現在最享受的是工作帶來的正能量。康康表示，現在這個年紀最重要的是健康、平安，「知足常樂的時候，金錢、名利都不算什麼，老天爺會在別的地方補給你。」與身邊朋友相處，他向來秉持緣分，常常義氣相挺，接演出只收「紅包價」甚至無酬，只要看到對方開心，他也覺得滿足。

廣告 廣告

Alyssa親手畫圖送給爸爸康康。（康康提供）

此外，除了工作外，康康也是愛家護家的好老公、好爸爸，日前還收到小一女兒Alyssa畫給他的作品，Alyssa嘴甜寫下「康康粉絲很多」、「很多歌是他唱的」，樂得康康驕傲又開心。而目前就讀國二的兒子在媽媽不在家時，也會幫忙照顧爸爸康康跟妹妹，叫外賣、做家事都由他包下。

康康（左）跟旺董擁有18年好交情，相當感謝他對於節目的支持。（康康提供）

《綜藝一級棒》13日最新一集更邀來「金曲歌后」曾心梅登場。為迎接歌后駕臨，製作單位準備一連串金曲熱歌演出，先由陳隨意、吳俊宏合唱〈偷偷愛著妳〉揭開序幕；沈建豪、李子森帶來〈失敗英雄〉；陳怡婷與賴慧如也將接力帶來經典作品，節目內容精彩可期。

更多中時新聞網報導

南珉貞曾遭襲臀 撂重話「性騷不是粉絲」

張鈞甯謝言承旭只睡3小時衝回台

薔薔同框法拉利姐展露蜜桃臀