獨家》康康談袁惟仁「陶晶瑩崩潰抱他哭」！曝當年《星光大道》互動

康康（左）曾跟袁惟仁一同在節目上合唱〈誠實的傷害〉。（翻攝YouTube）

康康出道將近30年，在演藝圈廣結善緣，昨（2）日晚間也出席S家晚宴跟老友敘敘舊。而資深音樂人「小胖老師」袁惟仁2日離世，享年57歲，康康得知噩耗也很難過，直言小胖老師過去跟他不錯，1997年參加上華唱片舉辦的「1997 PUB英雄會」選秀出道，當時袁惟仁就是評審之一，出道後也因緣際會幫他製作3首單曲，回憶滿滿。

袁惟仁生前幫康康量身打造了〈誠實的傷害〉，由他作詞、作曲，上節目也跟著一起去幫忙彈吉他。還有周杰倫作曲、劉畊宏寫詞的〈定時炸彈〉，小鐘寫的〈珍妮佛〉都是是由袁惟仁製作，皆收錄在康康的《圓夢》專輯中。

康康過去曾跟袁惟仁一同擔任《超級星光大道》評審，他深知陶晶瑩跟袁惟仁交情有多深，「陶子好像都在虧小胖，不過她真的對小胖很好。昨天我就跟她說『妳對小胖最好』，她就瞬間崩潰了，抱著我哭，好像我理解她的心痛」。

陶晶瑩跟袁惟仁交情深。（圖／中時資料照）

在康康眼裡，袁惟仁是個很有個人風格的音樂人，不拘音樂應該要有什麼形式，總能創作出跟別人不一樣的感受。如今好友離世，康康希望他遠離苦痛，一路好走。

袁惟仁2018年在上海腦溢血，返台後又在家中跌倒，送醫搶救後仍被判定為植物人，已臥病在床8年。陷入昏迷後，他就被媽媽、二姊接回台東老家靜養，面對龐大的醫藥費，圈內好友張宇在第一時間挺身而出，與妻子十一郎發起了「小胖基金」，獲得游鴻明、巫啟賢、陳子鴻、莫凡、陳建寧等約30位音樂人的支持，康康也參與其中，每月匯4萬元給袁惟仁的家人，減輕他們的經濟負擔。

