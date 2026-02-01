獨家》康康跟7歲女兒「辦婚禮」背後藏洋蔥：怕等不到她嫁人

康康相當寵愛7歲女兒Alyssa。（康康提供）

康康跟老婆張家霈婚後育有1子1女，一家人感情超好，大兒子目前已上國中，逐漸有少年的帥氣感。小女兒Alyssa則是剛滿7歲，鬼靈精怪，還會說笑話逗樂大家，頗有乃父之風。特別的是，康康先前在自家替Alyssa舉辦生日會，Alyssa事前就許願，她想要跟爸爸結婚，起初夫妻兩都覺得這個願望很荒唐，最後還是幫她舉辦了一個「婚禮」，背後藏滿洋蔥。

康康坦言，他跟老婆得知女兒心願後，覺得實在太荒唐，「跟爸爸結婚？不是很怪嗎？」。後來他以不同角度去思考，認為這件事有它的意義，「我也快60歲了，就算女兒20歲結婚好了，那時候我也70幾歲，不知道能不能看到他結婚。若我等不到她結婚，至少有這個影片，可以讓她懷念我，讓她知道，不管如何，爸爸永遠愛她，永遠跟她在一起」。

康康（左）單膝下跪跟7歲女兒Alyssa求婚。（康康提供）

Alyssa當天指定爸爸康康要穿西裝，自己則是穿著美麗的新娘服一起進場，其中她還要爸爸下跪對她求婚，戴戒指並說：「老婆，我愛妳，你願意永遠跟我在一起嗎？」這樣的環節也是Alyssa的巧思，希望大家可以開心地笑出來，果真全場都被逗得幸福又窩心。除了跟爸爸結婚的心願外，Alyssa也貼心把第一個願望獻給哥哥，「希望哥哥可以越來越帥」，是家裡的寶貝小棉襖。

康康一家人開心合影。（康康提供）

康康先才在準備出門錄中視《綜藝一級棒》時，意外在浴室滑倒，撞到頭部掛彩。沒想到近期又閃到腰，就醫後發現有點壓到神經，還有長骨刺的跡象，感慨說：「我受傷已經一周了，有復健、拉筋，今年59歲，真的要格外小心。近期也有很多資深藝人，說走就走，真的要好好把握當下。」

