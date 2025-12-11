獨家》廖峻見澎澎瞬間淚崩！73歲三度中風近況曝光

資深演員廖峻(圖左)今年4月三度中風，近日見到老友澎澎瞬間淚崩。(中時資料照)

73歲資深演員廖峻今年4月第三度中風後，便鮮少公開露面，目前在家休養，由兒子廖錦德及家人細心照料。昔日秀場黃金拍檔澎澎近日特地前往探視，多年老友重逢私下互動令人鼻酸。

澎澎接受《中時新聞網》專訪透露，廖峻歷經三次中風，身體大不如前，「現在講話氣不足、四肢力道減弱，但意識清楚、能自行進食，整體恢復算穩定。先前兩次中風造成右側不便，這回則影響左側手腳，復原還需要時間。」

資深藝人澎澎透露老友廖峻三度中風現況。(照片/游定剛拍攝)

最讓她心疼的是，廖峻在看到她當下情緒瞬間潰堤，眼淚不停往下掉，甚至直到離開前都哭個不停。澎澎溫柔安慰：「我很快就會再來看你。」她坦言，兩人從秀場時代合作半生，從未為工作鬧過不愉快，連後來直播拆夥也沒有爭執，這段深厚情誼才會讓廖峻激動難抑。

澎澎不捨老友廖峻三度中風，呼籲大家要好好照顧身體。(照片/游定剛拍攝)

澎澎回憶當天探視情況時，眼眶再次泛紅。她說，廖峻一看到她便情緒潰堤，邊哭邊向她道歉，反覆說著「對不起」，覺得自己似乎虧欠了她。澎澎心疼表示：「我坐在他旁邊，他一直哭，一直跟我講對不起。我也陪著掉眼淚，真的很難過。」

澎澎與廖峻雖直播已拆夥，但兩人多年感情仍不變。(中時資料照)

廖峻身體內共植入12支支架，澎澎感慨表示：「一般人2、3支就很嚴重了，他10幾支，真的是撿回來的命。」她也呼籲民眾重視健康，並期盼老友持續好轉。雖然廖峻近年鮮少出現螢光幕，但兩人跨越數十年的深厚情感，依舊動人。

