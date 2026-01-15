獨家》廖峻、澎澎搭檔46年從不吵架！「神級默契」演出笑翻觀眾

資深藝人廖峻與澎澎(圖左)被喻為是台灣「脫口秀始祖」。(照片/中時資料照)

資深藝人澎澎與廖峻是演藝圈公認的「長青搭檔」，兩人自六○年代歌廳秀時期開始合作，以即興、搞笑又帶點互虧的表演風格，成為當年觀眾最期待的舞台組合之一。令人驚訝的是，兩人搭檔超過46年，不僅舞台上默契十足，私下更是「零吵架、零互罵」。

澎澎近日接受《中時新聞網》專訪回憶，自己與廖峻真的是「非常好的一個搭檔」，多年來從未因演出或失誤發生爭執。她透露，兩人即便在台上講錯台詞，也不會情緒化指責，而是用最自然的方式提醒彼此，「他會跟我說『小姐你講錯了，要這樣講』，我就說對不起，我們就是很自然。」

資深藝人澎澎(圖左)透露，與廖峻搭檔46年從來沒有吵架過。(照片/中時資料照)

兩人的默契，源自於語言差異反而激盪出的火花。澎澎擅長客語，卻不太會講台語；廖峻則台語流利，卻聽不懂客家話。語言不通，反而成了舞台上的笑點來源。澎澎笑說，廖峻常要她直接用客家話講給他聽，再即興轉成台語，連「謝謝你」這種簡單對話，都能被兩人玩成笑梗，甚至還發展出肢體互動的即興橋段，在當年歌廳秀舞台上相當前衛。

廖峻近年三度中風，澎澎仍投身商業、公益演出。(照片/游定剛拍攝)

至於演出前是否先彩排？澎澎坦言幾乎不用，「我們兩個講一講就可以上台了，默契就是這麼好。」這樣的即興演出方式，不僅考驗臨場反應，更展現多年累積的信任與合作深度，也讓每一場演出都充滿新鮮感。

46年的舞台情誼、零爭執的搭檔關係，加上無可取代的即興默契，廖峻與澎澎不只是經典組合，更寫下台灣歌廳秀時代難以複製的一頁傳奇。

