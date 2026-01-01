獨家／廣濟宮神轎修復掉包事件 廟方、工作室互告對簿公堂

記者古芙仙、洪榮斌、王紹宇／台南報導

台南鹽水月港廣濟宮日前送神轎去修復，但回來的卻是一頂「全新神轎」，除了廟方名牌還在，其他都被換掉了。廟方人員表示當時契約是「修舊如舊」，對修復工作室提告。雖然被換掉的神轎部分零件已尋回，但修復工作室表示，當初要怎麼修都有告知廟方，也要對廟方提告背信。

台南鹽水月港廣濟宮的神轎送去修復，回來的卻是一頂「全新神轎」，控訴遭掉包。

鹽水廣濟宮主委翁麒峰：「剩上面這塊我們舊有的廣濟宮這塊是舊的。」

鹽水月港廣濟宮送去修復的神轎，回來後完全變了一頂，除了名牌是舊轎上的，其他包括轎底、面板、雕花等全部都不同，廟方氣炸了，現在神轎的零件找回來了。

鹽水廣濟宮主委翁麒峰：「可以用司法的方式趕快把這個，我們古文物神轎趕快把它找回來。」

廟方指出，新轎與舊轎的顏色相差大，連堵花都不同，廟方提告「這根本已經被掉包」。

當初有信眾要出資幫神轎修復，對比一下，舊神轎純手工打造，民國84年以前就已經完工，神轎造價百萬元，但是現在送回來的新轎歷經了4個月修繕，兩者顏色相差大，就連堵花都不同，廟方提告這根本已經被掉包。

鹽水廣濟宮主委翁麒峰：「修舊如舊的方式，給我們保存我們舊有的風貌。」

警方也到桃園的工作室查扣神轎等物品，而當初被換掉的零件，除了轎底部分，花板跟著新轎回來，包括轎筒、鐵皮轎頂等也都已經尋回，但卻拚湊不回原本樣子。面對指控，修復工作室反駁，也拿出修復過程中「發現蟲蛀要驅蟲、換木框、選樣式等」廟方全都知情的對話，表示都是照合約進行。

修復工作室拿出過程中與廟方的對話，表示廟方全都知情，且修復過程是照著合約進行的。

修復工作室張師傅：「壞掉的東西（契約）就沒有寫要歸還給他們，因為他們已經更換成全新的，我們會告他們（廟方）背信。」

工作室認為聲譽被影響，打算對廟方提告，神轎修復調包事件，雙方對簿公堂。

