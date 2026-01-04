獨家／廣藏市場買冬被氣炸！店家「花色寄素色」客欲退貨遭拒

有顧客到韓國廣藏市場花了大約4千3台幣買3件小碎花冬被，寄送回台灣後，其中一件變成素色款式。（圖／東森新聞）





有顧客到韓國廣藏市場花了大約4千3台幣買3件小碎花冬被，寄送回台灣後，其中一件變成素色款式，因此要求退貨。顧客質疑，當下業者沒有讓他親眼確認，加上是用韓文紀錄，自己根本看不懂。對此業者表示，都是依照店員填寫的單據出貨，強調顧客是選寄送回台，現場無法查看，後續會由工廠人員出貨。

業者vs.顧客：「花花的是多少，（8萬5，都是雙人的），然後這個呢，（8萬）。」

顧客到韓國旅遊到廣藏市場挑冬被，想在低溫鑽進溫暖被窩，但被子寄回台灣，卻發現跟挑選款式不同花色。

消費者A小姐：「我當初去韓國，買了三件棉被，收到之後前兩件，都沒有問題，第三件我就超傻眼是個素色，我從頭到尾，沒有選一個，素色的棉被。」

A小姐氣炸了，12月和朋友到廣藏市場169號店鋪，店家主打有中文服務，還有台灣店員，買3件（約4千3台幣）小碎花冬被，798元運費寄回家，等了半個月才收到，但打開後花色變素色，和業者反映對方卻說，得再下另一筆訂單，重量達到五公斤，至少要買2條以上，才會將原本的被子寄回。

消費者A小姐：「單據上的三件，我就說但不是啊，我確定我完全沒有選素色，但他們就是踩著說，單據上就是，妳有(買)這件素色，我就說那應該是，你們店員是不是記錯了，他們就說這個不知道啊，但是他就是，照這個單據出貨，所以他們就覺得沒有錯。」

業者當下以韓文登記，A小姐根本看不懂，事後用翻譯軟體翻譯也不明所以，即便配上藍色灰色英文，但是否為當初同一款不得而知，懷疑店員會不會一開始寫錯款式，才包裝上網一查，169店鋪也有人遇過同樣狀況。

消費者A小姐：「其實店家當時，大家就有看到說，很多台灣人，我們台灣人就想說，遇到台灣人很親切，而且又可以溝通，他們是不是應該，要更幫我們一些，因為這不是個案，然後網路上找，其實有很多，這樣類似的狀況。」

對此業者回應，沒包場裝貨，是消費者選寄送回台，後續只能交由工廠人員出貨。A小姐花錢受氣，也提醒其他人，下回當場問清楚，才不會吃虧討不回。

