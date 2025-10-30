獨家》弒母兇手成繼母！他曝父親「新一家三口」來婚禮：很難冷靜
《我們六個》近期在Netflix上映，掀起高度討論，41年前的真實社會事件「李月桂案」也再度成為焦點。劇中原型人物之一的林作逸，就是當年的被害者家屬，身為老師的他，一度和哥哥背負「棄養父親」的罵名。他向《中時新聞網》透露，當年妹妹結婚，還在世的父親曾帶著小三、同父異母的弟弟出席婚禮；父親驟逝後，頭七期間「還有回來探望他家」，為此忍不住坦言「有多恨、就有多愛」的複雜心情，這些不堪的往事都成為他刻骨銘心的痛。
因為父親一段出軌的愛情，使得小三活活燙死母親，6個未成年子女成為社會新聞中的被害人家屬，刻苦悲慘的童年，林作逸永生難忘，「那時候我們和爸爸不常來往，因為中間有個小三，雖然是已經過了那麼久，可是你每次看到她出現，情緒就會受到波動，最好能不見就不見，因為會有陰影」。殺害母親的小三李月桂，服刑出獄後和爸爸結婚，成為繼母，在妹妹的婚禮中，看到父親「新的一家三口」連袂出席，林作逸的心情很複雜，「我跟爸爸在一起都很好，可是只要有這個小三在的時候就會覺得…我想，沒有人看到『殺母兇手』的時候會很冷靜，應該不可能」。
成年後的林作逸，後來也結婚生子、當上爸爸，沒想到自己父親卻突然慘遭毒手，被李月桂用電鍋活活砸死，同一個兇手再度讓他家破人亡，當時還背上「不孝」、「遺棄父親」的罵名，尤其被媒體拍到他穿學校運動服，身分馬上被揭露，「記者一開始就問說，你爸爸有沒有跟你們住在一起？我說沒有，我是住在育幼院的啊」、「那時候有黑函寄到學校，跟校長講說，這兩個怎麼當老師啊？怎麼教孩子啊？自己爸爸都不照顧」，最不堪的童年和難言之隱，這一刻全被曝光。父親驟逝後，林作逸家裡一度出現異象，「我爸爸過世的七天中，祂有回來看我」、「當天晚上很神奇，就是我們聽到咚一聲，就是有人進門了，那個門是關著的、卻進人了，然後我女兒就開始哭，她說她有看到，她不知道那是爺爺，因為她沒看過爺爺」。
對林作逸來說，父親是斑駁、模糊的記憶，感念父親曾對他們照顧有加，所以心中早已沒有恨，只擔心小三有不理智舉動，恐懼和陰影圍繞心中。對於弒母兇手，林作逸也選擇理解和放下，「我後來想，當你情感爆發的時候，很難會容得下有其他的沙子，會想要獨佔」、「這個男人應該是我的，那既然他已經把我帶來家裡的話，那元配就應該退出、就是要離婚了啊，我平白無故多這麼多小孩要照顧，又不是我的血緣」、「我們有很長一段時間是不想聊這些事情，把判決書什麼都丟掉這樣，希望饒過自己」。
林作逸坦言，「父親這20年來，雖然他不說，我知道他其實以我們為榮」，卻也遺憾父親無法離開傷害他們全家之深的第三者，「如果爸爸當年有不一樣的選擇，我們家的結局會不會不一樣」？
