獨家／引擎蓋「兩道安全鎖」仍掀飛？車廠技師：按壓式蓋上最危險

其實所有車輛的引擎蓋鎖都有設計兩道防護機制，一般最常見的，就是在引擎蓋中間有一個扣環，搭配一個二合一的鎖扣，主要就是避免六腳鎖鬆脫引擎蓋彈起，還有第二道安全鎖扣保護。歐系車還有設計左右兩邊不同的扣環，安全係數較高，但無論是哪一種設計，蓋引擎蓋時，千萬不要為了怕傷車，自己用按壓的，很容易咬不到鎖扣，尤其是在自助洗車後，最容易忽略引擎蓋沒關好，這樣開上路也最危險。

引擎蓋一拉開，卻不能完全開啟，因為二合一的六腳鎖還有一道咬著，這也是為了保護駕駛，不會在路上突然被蓋板。

車廠業者林毅勳：「自助DIY洗車很盛行，有的車主他洗完的時候，那個引擎沒有確實把它整個蓋好。」

每一種車都有不同設計，最常見的日系車，引擎蓋置中的扣環搭配二合一六腳鎖，主鎖是拉繩機制，副鎖手動解除。還有一種比較特殊的車款，一樣置中，但分成扣環跟鎖勾，底下分別扣在一前一後。再來就是歐系車，左右兩邊各一個扣環，對應的鎖也都各有兩段鎖，一邊失效還有另一邊咬住，這種安全係數最高，另外兩種屬於中等。

車廠技師林毅勳：「第一段鎖著的話，其實他開出去速度快，震動還有風壓灌進去的時候，它的引擎蓋其實會被抬升一個縫，你風整個灌進去的話，整個引擎蓋就會被打開了。」

即使有兩道鎖了，但車主最常犯的就是關引擎蓋不確實，尤其是自助洗車後，愛車的人怕傷車，結果反而害到自己。

車廠技師林毅勳：「NG的作法是輕輕放著，然後這樣子壓，有的人認為這樣比較不傷車，實際上這樣會關不緊，反而你用這樣的高度放掉，這樣一次就緊了。」

只要開一點點縫隙，強風持續灌進去，以引擎蓋大約10公斤的重量，很容易將第二道鎖扯壞，就算是油壓式引擎蓋也擋不住。

記者vs.車廠技師林毅勳：「他這種油壓設計，要讓車子輕鬆開，（對對對），但是油壓還是會吹起來。」

車廠技師說，引擎蓋會掀飛，幾乎都是人為因素引起，極少數是因為零件老化，雖然車種的安全係數有差，但用車習慣不對，隨時還是有可能讓自己陷入危險之中。

