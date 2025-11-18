獨家／張信哲歌友會爆「收錢後沒下文」 會員怒轟：欺騙歌迷

張信哲出道多年，至今人氣還是很高。（圖／潮水音樂提供）

「情歌王子」張信哲出道超過35年，唱紅〈愛如潮水〉、〈過火〉、〈信仰〉等經典歌曲，他自2018年開始舉辦「未來式」巡演，多次改版後至今仍在世界各地演出中，而且場場爆滿，到場歌迷都對他的現場演唱實力讚不絕口。張信哲也是出了名的寵粉，與歌迷關係相當好，不過近期卻有網友爆料，稱自己繳了錢參加張信哲歌友會，等了快一年卻沒有收到該有的禮品，認為歌友會的行為大大傷害了張信哲的形象，相當不可取。

張信哲國際歌友會在1995年成立，至今已經30年。（圖／翻攝自張信哲國際歌友會官網）

許多歌手的歌迷都會自發性創辦歌友會，張信哲也不例外，他的「國際歌友會」在1995年成立，至今已經30個年頭，從歌友會官網上能看到，會員以年計費，一年會費為2000元台幣，加入會員後能得到一張有編號的年度會員卡、年度入會禮、張信哲親筆簽名的生日卡，以及專屬與張信哲零距離互動的官方聚會。

歌友會官網列出繳了會費後的福利。（圖／翻攝自張信哲國際歌友會官）

有網友聲稱繳了會費後，沒有收到張信哲歌友會所說的禮物。（圖／翻攝自小紅書）

歌友會也強調是由喜愛張信哲的歌迷所組成，目的為支持張信哲，雖然榮譽會長為張信哲，但這並非經紀公司潮水音樂官方經營的歌迷組織，而是官方認可的歌迷自治組織，收取的會員費用全數用來支付歌友會所有委外協助單位之開銷。

不過近日卻有網友聲稱，自己去年12月繳交會員費，歌友會原本說今年2月1日起會發放會員編號，但他到了11月還沒有收到，而歌友會也在8月時稱會員馬上能收到入會禮與簽名生日卡，結果同樣是不見蹤影。該名網友火大指責歌友會欺騙歌迷，並說：「沒時間不想辦歌友會可以不要辦，收會費的時候，怎麼不允許會員拖呢？」

不少苦主也出面表示沒收到歌友會的禮物。（圖／翻攝自小紅書）

這位網友的遭遇似乎也不是特例，有其他苦主表示2023年時的會員禮跟簽名卡也都沒有收到，無奈說自己不會再入會，也有人回應：「不說我都忘了辦了個會員，什麼都沒有，把這些錢扔河裡都能聽到個聲響，以為大家的錢都這麼好賺嗎？人人都是有錢人嗎？」不過歌迷們也都很理性，知道這並非張信哲的問題，認為歌友會應該好好處理這件事，否則會害到自己的偶像。

關於歌迷稱繳了歌友會費用，卻沒有收到該有的入會禮及生日禮一事，潮水音樂回應：「陸續在寄送，已經有歌迷收到了。」

