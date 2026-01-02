獨家／張國榮唱《來電50》主題曲 她曝光37年前不為人知的曹西平真面目
資深記者鍾志鵬 / 台北報導
現代年輕人對曹西平的印象是吹哨子＋罵醜八怪的通告藝人，但是對5、6年級生來說，曹西平一出到就爆紅簡直就像許光漢演《想見你》一樣。1989年《來電50》一播出就造成轟動，主題曲《兜風心情》是剛成名不久的張國榮唱的。當年的製作團隊小組長張曼芸曝光曹西平的私下為人：「他雖然很吵，但心很軟很善良～」
曹西平1989主持《來電50》和包偉銘大受歡迎 主題曲張國榮唱的
中視1989年推出的年輕帥哥美女螢幕配對節目《來電50》大紅大紫，主持人曹西平、包偉銘大受歡迎。37年前節目播出時，很多年輕人還沒誕生，但是這個節目對4、5、6年級的資深年輕人來說，是青春歲月不能抹滅的記憶。
當時節目製作人之一的張曼芸還是世新學生，現在已經是華人演藝圈的重量級幕後推手，一聽到四哥曹西平驟逝，回憶馬上回來………..
曹西平大哥 我的老戰友 請安息～
世新五專半工半讀時，房東校友邀我加入籌備仿效日本的交友新節目「來電50」，成立一個年輕創意的製作團隊⋯
我找了同學陳曉娟、學長杜明泰、學弟劉梧麟，成立來電製作群，我擔任小組長。每天下午3:30下課，搭計程車從世新到公司上班，從發想主題、找素人、所有內容的流程製作，因為可以讓我們充分發揮，每天都很有活力做到半夜三點才下班。
當時我們不停地在世新校園，還有各大Disco尋找有才華活潑的俊男美女來錄影。最重要的是可以跟兩大偶像曹西平+包偉銘一起合作。因為Yamaha機車贊助本節目，因此有了張國榮柏安妮演唱來電主題曲《兜風心情》、新人何篤霖唱插曲《一生能有幾次選擇》為插曲。更厲害的是邀請了日本有名的Yamaha廣告男女主角野口強以及NoNo雜誌封面女郎來台宣傳。
和曹大哥、包大哥上山下海錄影一年半，節目收視率呱呱叫、廣告滿檔、大家一起度過了非常開心的時光。也奠定了我進入電視圈的基礎。
曹大哥雖然很吵，但心很軟很善良～
感謝你出現在我的生命裡，能夠跟小時候在電視上看到的偶像合作，我何其榮幸。疫情前和曹大哥還有建恆、艾姐一起去木柵吃辣拌麵、剉冰、來我家喝小酒，大家聊得很愉快很放鬆，也傳福音給你，你說很想參加我家的聚餐派對，而且希望盡快。那是我們最後一次的見面，希望曹大哥在另一個世界得到很多的朋友、得到很多的愛。
善良、孝順、吵、幽默、孤獨 這個世界因為有曹西平「真的來電過」
對年輕世代來說，曹西平或許只是綜藝節目裡那個愛吹哨、愛罵人的通告藝人；但對曾經守在電視機前長大的那一代人而言，他是曾經以偶像帥哥形象存在過的青春。
張曼芸回憶那些在校園、Disco、攝影棚裡奔跑的日子，那些做到半夜、笑到失聲的時光，因為有曹西平的吵、有他的善良，才顯得那麼真、那麼熱鬧。節目會下檔，青春會遠去，但一個人曾經給過世界的溫度，不會消失。這個世界因為有曹西平「真的來電過」。
