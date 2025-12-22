獨家／張文北捷殺人５心理人格曝光 竟跟日本秋葉原、JR無差別殺人一樣

資深記者鍾志鵬 / 台北報導

張文北捷「無差別殺人」震驚社會。分析日本《秋葉原無差別殺人》、《JR荒川沖站無差別殺人》以及《八王子路上無差別殺人》兇手心裡的《誰都可以，就是想殺人》驚人曝光，這些兇手都有共同的人格特質，孤獨、偏激、跟父母關係不好、沉迷網路殺人遊戲、現實生活不得志。這樣的人格，鄭捷、張文都有。

張文北捷殺人５心理人格特質曝光，竟跟日本秋葉原、JR無差別殺人等兇手一樣。（圖／資料照、翻攝自四叉貓臉書、翻攝畫面、翻攝自《誰都可以，就是想殺人》）

《誰都可以，就是想殺人》曝光無差別殺人兇手特質

無差別殺人的不定時炸彈，不知道在何時何地會爆炸，正常走在路上的行人，更不知道會何時遭來橫禍。研究震撼國際的日本《秋葉原無差別殺人》、《JR荒川沖站無差別殺人》以及《八王子路上無差別殺人》等11件攻擊事件的日本犯罪心理書《誰都可以，就是想殺人》早已警告，兇手扭曲的人格特質，跟家庭、教育、沉迷網路、不得志、沒有被陪伴等情況息息相關，被視是理解無差別攻擊的重要參考。



遇到情緒低落或者看起來有些不一樣的人，要試圖溝通，改變他們偏激的想法，幫助他們克服可能是一時的極端妄想、臆測，重新回到這個社會。看似豐饒的社會，潛藏許多讓青少年迷失及沮喪的黑洞。傳達生命的寶貴、每個人都是特別的存在，才是解決及瞭解無差別殺人的第一步。

秋葉原無差別殺人兇手說： 「我就是為了殺人來秋葉原的」、「誰都可以」

書中描述發生慘案的哪一天………..

那是梅雨季節裡好不容易放晴的一個星期，秋葉原步行者天國，來買東西的遊客，及阿宅們開心的逛著街，熱鬧的很。像祭典廣場一樣的大十字路口。如遊樂園般的夢境。「現實」突然就這樣衝撞進來。一名職業是派遣社員的青年，駕駛著兩噸重的小貨車，朝著路人直直的衝撞過來。偶然在那一天到秋葉原去，與這名青年毫無關係的人們，被他駕車無差別的輾過，用匕首亂砍，七條寶貴的生命被奪去。另外有10個人因此身負重傷。



在犯案現場就地被逮的青年，在偵訊時說：「我就是為了殺人來秋葉原的」、「誰都可以」這句話喚起我們心底的恐怖、憤怒跟不安。這樣的殺人魔只要活著一天，我們哪時候被殺死都不知道，這就是路上無差別殺人的恐怖原因所在，「誰都可以」，到底是什麼意思呢？ 殺人是那麼簡單的事情，人的生命真的是像說出「殺誰都可以」般，輕如鴻毛嗎？

「誰都可以，就是想殺人」聽到這句話 任誰都感到無止境的不安

「誰都可以，就是想殺人」聽到這句話，我們感到無止境的不安，不只是因為自己本身可能遭遇不測，而是我們感覺到「生命竟然可以被如此輕賤的對待」！犯下秋葉原無差別殺傷事件的青年以及JR荒川沖站路上無差別殺人事件、八王子路上無差別殺人事件，這些誰「都可以，就是想殺人」的殺人犯們，沒有考慮過逃亡，根據犯罪心理學的研究顯示，開膛手傑克那樣的連續殺人犯會規劃逃亡。 但是想一次殺掉很多人的「大規模殺人者」，他們打算就在犯案現場被逮捕、被射殺或自殺，他們不只不重視別人的生命，同時也看輕自己的生命。



「不只對他人的生命，連自己的生命也拋諸腦後的這種犯罪」，令我們難以理解，但「殺誰都可以」的犯罪已經不斷的發生。他們說著非常相似的臺詞：「爸媽都是陌生人，就是要讓他們傷腦筋。誰也不理解我。我總是一個人。心情沮喪。沒有能讓我滿意的工作」，然後就出現「誰都可以，就是想殺人」的想法。

《誰都可以，就是想殺人》提出反思 是不是殺人犯心理也想著「誰都可以，拜託來愛我」呢？

《誰都可以，就是想殺人》提出反思，從源頭看，有著人格扭曲特質的這些兇手在犯罪之前，看起平常，不是不良少年，也不是極惡之人，有些人反倒是些高材生、家境也不錯。可是他們在人生的某一個階段，與父母的關係崩壞，在學校受挫折，工作時遭遇失敗，連在網路世界的人際關係也感到一再受辱。然後漸漸的，他們的心被絕望及孤獨感所支配。



「誰都可以，就是想殺人」生命被當作物品，如道具般的使用，是一句令人毛骨悚然的話。 無差別殺人、傷人是一種非比尋常的兇惡犯罪，但是同時，這些殺人犯不是也想著「誰都可以，拜託來愛我」呢？殺了人然後想就此終結自己人生的他們會不會是想著被誰需要呢？ 犯罪是這個社會的一面鏡子，如果只是對他們貼上極惡人的標籤，嚴加指責，把事情歸咎於「他們就是壞人，所以才做的壞事」，這樣我們永遠沒有辦法從事件裡汲取教訓。

北捷無差別攻擊背後 「防止下一次悲劇的五道社會防線」曝光

許多人問：為什麼會有人，把陌生人的生命，當成宣洩出口？《誰都可以，就是想殺人》的作者研究多起隨機殺人事件後指出，這類加害者往往並非因為私人仇恨，而是陷入一種長期的心理狀態——對世界失去連結，對自己失去存在感。不是「我恨你」，而是「我已經不存在了」。他們不是精神病，也不只是人格障礙。每次悲劇發生，社會總急著貼標籤：「精神病患」、「人格異常」、「瘋子」。但心理學與犯罪研究反覆提醒：大多數有精神疾病或人格困擾的人，並不會傷害他人。



真正需要警惕的，是這一組「高風險疊加」：

1.長期社會孤立。

2.自我價值全面崩塌。

3.對他人生命去人化。

4.覺得被世界遺棄。

5.情緒失控合併酒精或藥物。



當一個人走到「誰都一樣、都沒差」的狀態，暴力便成為他眼中最後的出口。

北捷事件不是偶發，而是可被看見的風險。回顧國內外多起無差別攻擊案件，可以清楚發現高度相似的結構：

1.發生在公共空間。

2.受害者毫無關聯。

3.行兇前已有異常言行。

4.長期失業、關係斷裂。

5.對未來完全絕望。



這些都不是「突然發生」，而是被忽略太久的警訊。真正該問的不是「誰會殺人」，而是「誰沒有被接住」。書中指出，防止無差別攻擊，重點從來不是事後懲罰，而是事前介入。因為人格障礙不是一句判決，而是一段可以被修復的過程。真正危險的，是一個人正在失控，卻沒有任何系統發現、接手、拉住。

防止下一次悲劇的五道社會防線

1.第一道：提早辨識危險訊號：（不只是情緒低落，而是以下行為組合）

(1)反覆談論傷害他人。

(2)對死亡、暴力冷感。

(3)開始踩點、蒐集工具。

(4.明顯社會退縮。

(5)物質濫用合併情緒爆衝。



這時介入，遠比任何判刑有效。



2.第二道：精神醫療不能只剩開藥：（高風險個案需要的不是一次看診，而是）

(1)長期心理治療。

(2)情緒與衝動管理。

(3)持續風險追蹤。



治療，是預防暴力的第一線。

第三道：社會支持不能只剩警察：

許多加害者不是先被醫療看到，而是先被社會放棄。社工、心理師、社區支持、就業輔導，只要有一個穩定連結，就能顯著降低失控風險。



第四道：公共空間的溫和安全設計：（不是軍警化，而是）

(1)提高可視性。

(2)異常行為即時通報。

(3)站務人員心理危機訓練。

(4)快速分流與保護機制。



讓暴力更難展開，也更快被制止。



第五道：媒體不製造複製效應：（研究早已指出：過度渲染加害者，會誘發模仿。）

媒體責任不只是報導，而是：

(1)不神話、不標誌化。

(2)聚焦被害者與結構問題。

(3)清楚提供求助資源。

我們要防的，不是某一種人而是「被世界放棄的那一刻」

《誰都可以，就是想殺人》真正想提醒社會的，不是恐懼。一個人不是突然變成「誰都可以」。他是在很久以前，就被遺忘了。預防無差別攻擊，不是靠恐慌，不是靠獵巫，而是有人能在悲劇發生前，對那個快要失控的人表達關心。

