獨家／張文在眼前揮刀！ 目擊者「周先生」止步 余家昶救一命

近距離接觸張文的目擊者周先生清楚指著犯案地點。（圖／東森新聞）





57歲余家昶在北車英勇阻止兇嫌，當下在周遭有一位同樣近距離接觸張文的目擊者周先生，剛好拖著行李箱經過，離張文非常近，意識到危險，立刻躲進旁邊的星巴克。如今事發已經第四天，今天（22）周先生重回現場禱告追思，更謝謝余家昶的見義勇為，救了在場大家。

近距離接觸張文民眾周先生：「那個凶嫌就是把他的拖車擺在那裡，在那個位置砍人。」

清楚指著犯案地點，生死關頭，嫌犯張文就在自己眼前。隨機攻擊案事發第四天，周先生回到北車現場，仍覺得心有餘悸。

實際追查事發現場，當時周大哥離嫌犯張文非常的相近，只有幾步的距離，《EBC東森新聞》也實際訪問到周先生，還原當時看到的狀況。

近距離接觸張文民眾周先生：「當時走在這個地方，看到前面有煙，而且有人拿著一把刀在砍人。」

余家昶挨刀，目擊者周先生止步，婉惜嘆自己都沒勇氣，意識到危險，立刻躲進星巴克門市角落，通知店員報警。

再看一次當下畫面，右下角拖著深藍色行李箱的就是周先生，而張文就在左前方，旁邊另一名黑衣民眾就是57歲英雄余家昶，英勇肉身擋下關鍵傷害。

近距離接觸張文民眾周先生：「余先生為了攔阻他繼續做案，所以被砍了一刀。我覺得真的很惋惜啦，他為了這個社會的安寧見義勇為，我自己在後面都沒有這個勇氣。」

余家昶奮不顧身救了在場的大家，降低周先生受傷的可能性。原來周先生和太太當天是來贈送聖經，沒想到與死神擦肩而過，萬幸夫妻倆都平安。

周先生太太：「（當時）從M8下來，周先生走在前面，那時候我在後面，我還在那邊送聖經。」

兩個人十指緊扣回到現場，看著滿地的鮮花卡片禱告追思，也放了一本聖經向亡者哀悼，為傷者祈福，只盼悲劇不再重演，傷害不再發生。

近距離接觸張文民眾周先生：「相信你的靈魂在天上會被願納，在地利上也被眾人所紀念。」

