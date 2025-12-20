獨家／張文墜樓地「櫃姐每天必去」 誠品員工難眠：倒垃圾都會想到

凶嫌張文當時墜樓的地點就在誠品南西後方的回收場。（圖／東森新聞）





隨機殺人案凶嫌張文在北車、中山犯案之後，跑到誠品南西的頂樓墜樓身亡。這對櫃姐們來說心有餘悸，因為張文墜樓的地點，就是櫃姐每天下班之前一定會去的回收場。《EBC東森新聞》也獨家訪問到誠品的櫃姐，她說自己也很擔心，整晚都很難睡，原本禮拜一要上班，現在也還要評估身心狀況。

犯下隨機攻擊案的凶嫌張文，當時墜樓的地點就在誠品南西後方的回收場，而這裡也是每天櫃姐們下班之前，一定要來倒垃圾的地方，右邊也是員工們專屬的地下停車場，現在發生了命案，讓櫃姐們都很害怕。

廣告 廣告

誠品南西櫃姐：「我覺得應該多少還是會想到吧，我們每天都要去丟垃圾，那邊就是垃圾場，像我們家櫃位固定7點多會去丟垃圾，人就是可以直接繞過那個停車的柵欄，直接走進去。」

車輛靠著智慧感應進出，但人沒有嚴格管制，如今櫃姐平常倒垃圾的地點成了犯嫌身亡地，任誰都心有餘悸。

回收場就位在商圈的巷弄內，對面就是公園，平常人來人往。但是就如同櫃姐所說，這個回收場平時沒有特別進行管制，只有靠一根欄杆感應進出，如果有心人士想要進入，其實相當的容易。

但現在發生了意外，誠品也緊急拉起紅龍進行管制，雖然誠品為此休館一天，但對櫃姐來說，當下那一瞬間，已經讓自己徹夜難眠。

誠品南西櫃姐：「不好睡啊，而且網路上的訊息太多了，禮拜一原本是要上班，但我覺得我可能要看一下這兩天的狀況。」

身心狀況還要評估，因為當下張文離自己就只有短短幾步路。誠品南西櫃姐：「我的後面就是手扶梯，然後他張文是從我們手扶梯後面那邊那個門進來，所以我們其實是完全看不到後面發生什麼事情，一開始我們都是想說看到老鼠嗎，還是蟑螂，還是什麼，就是那一秒鐘，我們是這樣以為。」

一秒鐘的瞬間，不敢逃也不敢叫，只能先躲起來等待疏散。誠品南西櫃姐：「沒有人跟我們說可以先離開，是那對夫妻（顧客）跑過來，跟我們說叫我們先蹲下，不知道狀況的人，其實是不敢亂動的。」

經歷隨機攻擊，櫃姐心理陰影難以抹去，誰能接受未來一定得倒垃圾的地方，如今沾上殺人兇手的血印。

更多東森新聞報導

獨／獨家畫面！ 張文持刀走過誠品四樓 37歲銀行員命喪刀下

慟！幼童北車悼57歲男 「30字超齡」手寫卡片惹鼻酸

中山區吃飯遇連續攻擊！婦與女兒約吃飯 肩膀遭砍傷

