獨家／張文對門租客「嚇到逃回老家」 回憶常飄「異臭味」

隨機殺人案件引發社會關注，先前警方在張文的租屋處搜索時，發現有廢棄的煤油桶，《EBC東森新聞》也獨家找到張文租屋處的鄰居的同學，透露大多是重考生居住，環境還不錯，是月租17000元的套房，現在鄰居嚇到不敢回家，暫時回到家裡住。不過同學回憶，經常聞到臭味，到底是鍛鍊身體的汗臭味還是廢油味，不得而知。

巷弄內警方輪流進入這棟公寓，因為這裡就是恐攻案凶手張文租屋處，套房大約5、6坪空間，有對外窗、冷氣，也有冰箱，遠遠望過去，桌上似乎有好幾頂帽子，靠近門口有一個紙箱，裡面堆滿雜物，旁邊大圓桌上東西不多，有一個水瓶跟2支筆。

張文租屋處鄰居的同學：「（同學）現在回想覺得滿可怕，他沒有說房東怎樣，但是他他昨天事情發生，他就直接回新竹。」

恐攻案凶手張文在他死後，仍然是對他周遭的鄰居造成困擾，尤其是跟他同一棟的人，據了解大多都是重考生，已經有人嚇到考慮要退租。

張文租屋處鄰居的同學：「他說有很久沒洗澡的味道，應該是滿臭的，他只有說那種運動完之後汗臭味，但是有可能是在運動，因為他就是有那種臭味，不然還可以幹嘛。」

房間傳出的異味，是單純鍛鍊身體的汗味，還是其他味道不得而知。奇怪的是，地板上一大片不明的異物，加上住張文對面的鄰居透露，經過走廊的時候時常聞到惡臭味，加上警方曾透露房間有煤油桶，也讓人懷疑難道是油味。

張文同一層樓鄰居：「我是住14號，他是住12號，所以我沒辦法經過他房間，我也不會聞到他房間有什麼味道，所以我都不知道。」

張文對面鄰居：「有看過張文家，我家是有對外窗，但是完全沒有對這人有印象，好像沒有看過這個人。」

張文對門鄰居的同學：「他們是租不到才會租這裡，這裡是比較貴的，這裡一個月1萬8000元，因為有獨立衛浴。」

鄰居透露，因為位置方便，離車站捷運站補習班近 ，所以租金貴，月租1.7萬上下，都不是一般重考生的首選，多半是家境優渥才住得起。但張文失業卻有能力承租，裡面傳出的味道究竟是什麼，更是疑點重重。

