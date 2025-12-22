獨家！ 張文持刀上誠品2樓 民眾逃命、7警急追捕

民眾衝上樓逃命，張文持長刀從容走上誠品2樓。（圖／TVBS）

獨家掌握12/19周五晚間隨機攻擊時，誠品南西店2樓狀況，監視器拍下一群人邊喊邊衝上手扶梯，張嫌拿著長刀快步跟上，7名員警也在過了四分鐘後，持警棍、對講機衝上樓，四樓櫃員表示臨櫃同事受傷流血，但119打不進去相當著急，後來警消到場將人帶出；另一名櫃員則指出，自己看到長刀當下才回過神來，至今仍歷歷在目，容易受到驚嚇，上下班途中也都隨身攜帶辣椒水。

台北誠品南西店於12月19日晚間發生隨機攻擊事件，造成店內一片混亂。監視器畫面拍下民眾驚慌逃命的場景，張姓嫌犯手持長刀在商場內追逐，警方接獲通報後迅速趕到現場處理。多名店員目睹事件經過，至今仍心有餘悸，有櫃員甚至表示現在上下班都會隨身攜帶辣椒水自保。事件造成多人受傷，張嫌最後墜落誠品回收場身亡，商場疑似在22日下午請法師進行現場淨化。

12月19日晚間6時39分左右，台北誠品南西店突然充滿吵雜聲，監視器畫面顯示一群人狂奔衝上手扶梯，有人往樓上逃，也有人衝進2樓其他店內尋找藏身處。此時，身穿一身黑的張姓嫌犯手持長刀快步走上樓。約4分鐘後，7名警察手持警棍和對講機抵達現場，持續連繫並回報其他員警，隨後快步衝上樓。

７名員警在四分鐘後持警棍、對講機衝上樓。（圖／TVBS）

誠品2樓的櫃員表示，當時突然有一群年輕人衝上來，原本以為是四樓有舉辦活動或限量公仔發售，後來才聽到有人喊說有人拿刀，不久後樓上就傳來尖叫聲。有不知情的逛街民眾走近手扶梯察看，發現情況不對趕緊離開，但仍有其他逛街民眾沒察覺到異狀，跟著往樓上走。該櫃員對警察迅速到場感到安心，希望大家不要再攻擊中山的警察。四樓的櫃員描述，自己上完廁所出來發現全館都在逃亡。另一名四樓櫃員被叫進服務台躲起來，看到臨櫃同事受傷流血，但當下119完全打不進去，很快就看到消防員和警察進來，將受傷的同事帶出去，隨後他們撤離到一樓。

一位四樓櫃員回憶道，當時完全沒有意會過來，突然瞄到嫌犯手上的刀才回過神來，想趕快跑走。現在的她容易受到驚嚇，已將家中的辣椒水帶在身上自保。不少店員因目睹慘況，至今仍徹夜未眠、噩夢纏身。張嫌墜落誠品南西店回收場身亡的地點，疑似在12月22日下午請來法師淨化現場。大家都希望誠品的櫃員們能早日走出陰影，回到原本安心的工作日常。

