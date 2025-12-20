獨家／張文教召未到遭通緝！同梯驚：曾反覆聽過這名字

連續攻擊案的27歲兇嫌張文。（圖／翻攝自當事人臉書）





連續攻擊案的27歲兇嫌張文，是桃園楊梅人，曾在空軍無線電通信中隊服役，但後來因酒駕遭逮被軍方汰除，之後張文被通知今年7月要去教召，但因未報到遭桃檢通緝，《EBC東森新聞》也獨家訪問到原本會跟張文教召同梯次的弟兄。

27歲的張文犯下重案後，現在從軍身分被起底，畫面中是空軍無線電通信中隊的隊員，架設通信車，確保戰時通訊，不會遭敵軍阻斷。

原來張文不僅曾在這單位服役，從軍後更因酒駕被剔除，之後被教召，因妨害兵役，拒服役遭桃檢通緝，這讓原本會跟張文當上教召同梯的弟兄，事後回想，非常震驚。

國軍後備召員：「在新竹的空軍基地教召，為什麼對這個人的名字，這麼有印象，因為100多人而已，沒幾個人會教召不去，然後就是那幾天就是一直反覆聽到這個人的名字。」

張文是桃園楊梅人，曾為空軍志願役士兵，當時在無線電通信中隊，負責無線電架設工作。但是在2022年，他休假外出時酒駕被逮捕，因此被要求手寫悔過書，最終被軍方汰除，已非現役軍人。

後來他在2024年11月教召時沒有報到，2025年7月才會被桃園地檢署因妨害兵役發布通緝令。

國軍後備召員：「新聞上面寫說是桃園人，然後就是這個名字，然後我們就覺得很...，我看到之後就覺得那很驚訝，應該就是跟我們，同一梯的那個人這樣，教召那些朋友也都記得這個人的名字，然後大家都覺得很傻眼這樣子。」

據了解，張文在軍中沒有接受攻擊性戰鬥技能訓練，因此他犯案的攻擊動作疑似為自學。如今尚不知張文犯案的動機，仍無緣的教召同袍，此刻先因張文這兩個字，感到驚訝，如此陌生的名字 竟如此熟悉。

